Amatori - L’"amarcord». Il "vecchio» pallone, mostra a Castiglione

Matteo Lunardi (foto, con il vicepresidente gialloblu Roberto Tamagnini) di Castelnuovo, appassionato di fotografia, fino al 29 giugno, dal martedì alla domenica, dalle ore 9 alle 19, all’interno della Torre dell’orologio, a Castiglione, ha allestito la mostra fotografica "C’era una volta il pallon". Con questa expo Lunardi accompagna i visitatori in un viaggio nostalgico attraverso i vecchi campi da calcio di paese. "Vuole essere – commenta l’autore – un omaggio a quei campetti di paese oggi ormai dimenticati, ma un tempo animati da tanti bambini con partite infinite. Un tempo in cui bastava poco per immedesimarsi nei calciatori delle prime figurine Panini. Un passato che ci parla di appartenenza, gioco e crescita e ci invita a riscoprire la bellezza semplice del ritrovarsi insieme per allestire sfide calcistiche fra i rioni del paese o tra paesi vicini". Oltre 30 immagini di piccoli campi disseminati nella Valdiserchio, parecchi ormai quasi abbandonati: Magliano, Palleroso, Gorfigliano, Borsigliana, Sillicagnana, Anchiano, Chifenti, località il Barchetto e tanti altri. "E’ questo – aggiunge Roberto Tamagnini – un viaggio emozionante e suscita i ricordi di tanti, quando bastava un vecchio pallone, due “pali” come porta e un piccolo terreno incolto per essere felici".

Dino Magistrelli