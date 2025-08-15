Amichevole al ’Malservisi Matteini’. FolloGavo, buon test con l’Empoli Primavera

Il Follonica Gavorrano cede in casa 2-0 contro la Primavera dell’Empoli. L’avvio di gara è vibrante. Subito una bella azione corale del Follonica Gavorrano, con Mignani che arriva al tiro quando non è ancora scoccato il primo minuto di gioco, Lastoria devia in corner con un bel riflesso. Al 4’ stacca invece Fremura direttamente su corner, ancora Lastoria in tuffo nega il vantaggio ai biancorossoblù. Nonostante la buona partenza del Follonica Gavorrano a passare in vantaggio è l’Empoli, con Tavanti che di piattone capitalizza una discesa sulla sinistra. Al 23’ contropiede fulmineo condotto da Giordani, la palla arriva a Mutton che calcia trovando ancora una volta una grande risposta di Lastoria. Al 31’ clamorosa traversa di Remedi sul calcio d’angolo battuto da Lo Sicco. Le due squadre arrivano così alla fine del primo tempo sul punteggio di 1-0 in favore dell’Empoli. Le due squadre rientrano in campo dopo una girandola di cambi, soprattutto da parte degli ospiti che modificano nove elementi dello scacchiere. Al 10’ della ripresa ci prova Bellini con un buon colpo di testa sul traversone di Rovere, la difesa dell’Empoli spazza. Al 16’ l’Empoli trova il raddoppio, con il neo entrato Demba che dal centro dell’area batte Pacini. Al 28’ palo interno clamoroso del Follonica Gavorrano sulla conclusione di Marino, niente da fare per i ragazzi di Baiano. Poco dopo ci prova Maltoni con un colpo di testa che termina fuori.

FOLLONICA GAVORRANO: Poggiolini (1’ st Pacini), Rovere (19’ st Arrighi), Bucci (8’ st Ferretti), Lo Sicco (19’ st Bianchi), Matteucci, Fremura (25’ st Pimpinelli), Mignani (8’ st Proietti), Remedi (14’ st Marino), Mutton (25’ st Maltoni), Maurizi (1’ st Bellini), Giordani (25’ st Pescicani). All. Baiano.

EMPOLI PRIMAVERA: Lastoria (1’ st Neri), Tavanti (1’ st Blini), Gori (1’ st Chiucchiuni), Huqi (1’ st Diousse), Bembnista (1’ st Menconi), Rugani (1’ st Perin), Olivieri, Mazzi (1’ st Crasta), Zanaga (1’ st Mureddu), Blazic (1’ st Antonini), Monaco (16’ st Demba). All. Filippeschi.

Reti: 14’ Tavanti, 16’ st Demba.