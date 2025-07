Amichevole con il Napoli, l’Arezzo ci spera. Il 22 luglio test da scudetto con l’ex Conte

di Luca Amorosi

Amichevole di prestigio per l’, che a meno di imprevisti dell’ultim’ora effettuerà un test contro il Napoli campione d’Italia. La partita per il momento è fissata per martedì 22 luglio alle 18 allo stadio Comunale di Dimaro, sede del ritiro dei partenopei e poco lontano da Storo, la località, sempre in Trentino, prescelta dagli amaranto per il proprio ritiro dal 13 al 27 luglio. Manca ancora l’ufficialità vera e propria, ma il test è di fatto programmato e conferma una notizia che era già nell’aria da giorni. La società amaranto aveva infatti optato per il ritiro in Trentino proprio nell’intento di organizzare amichevoli di prestigio contro squadre di A o B, perciò di alto livello. L’, dunque, si appresta a ritrovare due grandi ex del passato: il tecnico del Napoli Antonio Conte, sulla panchina amaranto nella stagione 2006/07 culminata con la retrocessione in B, ed Elvis Abbruscato, con il Cavallino sia da giocatore (43 gol in 107 presenze complessive) che da viceallenatore nel 2017/18. Sarà una giornata speciale anche per il tecnico amaranto Cristian Bucchi, che a Napoli ha giocato proprio nella stagione 2006/07, e per il direttore Aniello Cutolo, napoletano doc e cresciuto nelle giovanili degli azzurri. Cinque giorni dopo, domenica 27 l’ affronterà anche il Mantova alle ore 16 al centro sportivo di Mezzana, prima di rientrare in Toscana.

Si preannuncia un ritiro impegnativo, con test che potranno dare molte indicazioni sulle ambizioni del gruppo amaranto. Nei prossimi quindici o venti giorni ci si attende che Cutolo perfezioni gli acquisti dei profili individuati in ogni reparto per rinforzare la rosa a disposizione di Bucchi, lasciandosi magari qualche jolly per le ultime settimane di mercato, quando può presentarsi qualche occasione o nell’eventualità che ci sia bisogno di intervenire per colmare eventuali lacune. C’è da dire, tuttavia, che la trattativa che sembrava più avviata potrebbe subire un intoppo: secondo alcuni siti specializzati, infatti, sul difensore Alex Redolfi, in uscita dal Mantova, si sarebbe fiondata la Salernitana, intenzionata a tornare subito in B.

La società granata potrebbe convincere il giocatore sulla base di un progetto per vincere il campionato, seppur anche l’ non nasconda le proprie ambizioni di vertice. Da capire a questo punto quali e quanti sono i margini per l’arrivo di Redolfi. Nel peggiore dei casi, Cutolo potrebbe rifarsi vivo per il centrale Coppolaro, rientrato al Modena dopo il prestito alla Carrarese. Per le corsie laterali, si monitorano sempre i terzini della Ternana Tito e l’ex Donati, ma resta viva anche l’opzione Quirini.