Amichevole Il Viareggio strapazza il Capezzano. La corazzata d’Eccellenza batte 6-0 quella di Prima

Nell’ultimo test match, giocato sabato pomeriggio sul sintetico del “Maggi-Matteucci“ a Capezzano Pianore, il Viareggio ha sconfitto 6-0 i padroni di casa del Capezzano dei tanti ex. La sfida metteva di fronte due delle super favorite dei rispettivi campionati di Eccellenza e Prima categoria. La differenza di categoria, e anche di preparazione, è stata netta. Le zebre hanno vinto 6-0 coi gol di Morelli, di Apolloni, di Gianmarco Gabrielli su rigore, del 2007 Baroni, di D’Alessandro e di Bertelli.

Il Viareggio è stato così schierato inizialmente da Vangioni (modulo 4-3-3): Nucci; Romanelli (’07), D’Alessandro, Videtta, Ivani; C. Belluomini, Lollo, Apolloni; G. Gabrielli, Morelli, Galligani. Ad inizio ripresa dopo l’intervallo sono entrati subito capitan Carpita in porta, Bertacca e Bertelli in difesa. E poi tutto il resto della girandola di cambi con gli ingressi pure di Maurelli, Lippi, Ion Gabrielli, Purro, Pegollo, Baroni, Ortolini e Makadze.

Il Capezzano di Riccardo Coli dal primo minuto è sceso in campo con questo 4-3-2-1: Bartelletti; Sannino (’07), Sacchelli, Rocchiccioli, Lari (’06); L. Pacini, L. Barsotti, Minichino; Marinai, Correia; Brega.