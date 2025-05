Analisi della penultima giornata in Prima categoria con Angelo Ortolani

La penultima giornata in Prima categoria è presentata da Angelo Ortolani, tecnico della Folgore Castelraimondo.

Camerino-San Claudio: "Il Camerino vuole chiudere bene e non farà sconti, per San Claudio sarà dura ma può uscire fuori anche il pareggio: 1X".

Casette d’Ete-Argignano: "Gli ospiti devono fare un paio di punti per sentirsi al sicuro ma hanno l’ultima gara in casa dove hanno fatto sempre benissimo, i locali hanno bisogno di punti e potrebbero assicurarsi la vittoria: 1".

Elite Tolentino-Belfortese: "Gara con vista playoff, anche se poi si devono fare i conti verificando il distacco dal secondo posto: per l’Elite è l’ultimo treno e potrebbe avere la meglio 1X".

Folgore Castelraimondo-Real Elpidiense: "Siamo certi del terzo posto ma oggi abbiamo una gara complicata contro un avversario che ha bisogno di punti, e poi c’è da stare attenti alla ripresa dopo la sosta".

Montecassiano-Borgo Mogliano: "Altro match delicato: il Mogliano vuole conservare la seconda piazza e ne ha le potenzialità: X2".

Montecosaro-Potenza Picena: "Il Montecosaro è in zona playout mentre gli avversari lottano per i playoff, anche se il quinto posto non potrebbe garantire l’accesso agli spareggi promozione, comunque sia sarà una gara combattuta con gli ospiti favoriti: 2".

Passatempese-Urbis Salvia: "L’Urbis Salvia non ha più nulla da chiedere al campionato mentre i padroni di casa hanno bisogno di qualche punto per mettersi al riparo da sorprese: 1".

Portorecanati-Montemilone Pollenza: "Entrambe devono tirarsi fuori da una situazione scomoda: il Portorecanati gioca in casa, sta facendo bene e darà il massimo: 1".