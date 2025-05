Analisi delle prestazioni dei giocatori nella stagione calcistica: un bilancio finale

GIUSTI 6 Sul gol di Dierna può poco. Per il resto è attento e soprattutto graziato dall’imprecisione degli avanti di casa. Dal punto di vista personale la sua stagione si chiude decisamente col segno più.

MOROSI 5 Fatica tanto, non è più quello del girone di andata e si vede. Anche perché le ha giocate praticamente tutte.

RUGGIERO 5,5 Era arrivato con cv di un giocatore offensivo. Chiude la sua stagione da terzino destro a dimostrazione che negli under la coperta è stata davvero cortissima. Nulla da eccepire però sull’impegno messo in una situazione di emergenza.

ACHY 5,5 Dierna lo brucia sul gol grazie ai centimetri in più ma soprattutto alla sua celebre scaltrezza. Per il resto alterna i solito interventi impacciati a buone chiusure.

BIANCON 5,5 Vedi il compagno. Si fa male nel finale e il Siena perde una delle sue pochissime torri. LOLLO 6 Difensore vista la nota emergenza nel pacchetto arretrato.

DI PAOLA 5,5 Ammonito dopo una manciata di minuti gioca un po’ condizionato tutto il primo tempo rischiando anche il secondo giallo. Logico il cambio all’intervallo.

PESCICANI 5,5 Entra e si adatta ad un ruolo ed una fascia non sue. Sbaglia qualcosa ma almeno ci mette energia.

SUPLJA 5 Tanti errori negli appoggi e spesso anticipato dai mediani maremmani. Esce dopo un quarto d’ora della ripresa senza aver lasciato il segno. DI GIANNI 5 Entra ad inizio secondo tempo ma nessuno se ne accorge. Non si vede in una singola occasione palesando clamorosamente la disastrosa scelta dei 2006.

BIANCHI 5,5 Ancora una volta schierato da regista è uno degli ultimi ad arrendersi ma pur senza particolari errori gioca sotto ritmo.

MASTALLI 5 Un paio di inserimenti avrebbero meritato maggiore precisione. Ci prova ma sbaglia tanto. CANDIDO 5 Si vede in qualche occasione nel primo tempo e in una o due situazioni nel secondo. Troppo poco per la sua qualità.

BOCCARDI 6 Ci teneva molto da ex e da grossetano ma non riesce mai a calciare verso lo specchio. E’ però uno dei pochi a cui è stato difficile rinunciare in questa pessima annata generale.

SEMPRINI 6 Entra nel finale e si vede solo nel guizzo in mischia che vale l’1-1.

GIANNETTI 5,5 Triste pensare di vederlo in buone condizioni e finalmente pericoloso solo nelle ultimissime giornate. Va ad un passo dal gol playoff.

ALLENATORE VORIA 5,5 Ci ha provato ad invertire la rotta. Ma la sensazione è che fosse come combattere con i mulini a vento.

ARBITRO BRANZONI 5,5 Un paio di situazioni da rivedere.

g.d.l.