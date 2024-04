"Analisi prestazioni giocatori: Morosi in crescita, Galligani protagonista. Mister Magrini conferma leadership"

GUEYE 6,5 Prima stagionale per il classe 2004 senegalese che è forse ancora un po’ rivedibile come stile ma non per efficacia e coraggio. Sorpreso dal gol subìto, è bravo a evitare la seconda rete avversaria.

MOROSI 7 Cresciuto moltissimo in sicurezza e attenzione, conferma le ottime prestazioni del girone di ritorno. Peccato per il giallo nel finale.

BIANCON 6,5 Concede poco o nulla a Bachi. Prestazione solida e concreta, senza sbavature.

CAVALLARI 6,5 Come il compagno di cui prende il posto in una staffetta ormai piuttosto frequente.

ACHY 7 Ottima gara dell’ivoriano che ha nell’anticipo la sua arma migliore. È imprescindibile del pacchetto centrale.

AGOSTINONE 6,5 Le prime situazioni interessanti partono dai suoi piedi. Esce stanco per il pari ruolo under.

BERTELLI 6 Subentra a gara chiusa, ma fa in tempo a farsi un paio di volte la corsia mancina.

BIANCHI 7 A parte un errore che rischiava di far segnare il secondo gol all’Audax, gioca una partita di sostanza, servendo l’assist del raddoppio.

LOLLO 6,5 Solita regia di qualità contro avversari tignosi.

IVAN Sv Dopo mesi in naftalina, il giovane brianzolo di origine etiope torna in campo.

MASINI 7 (foto) Meritato il gol dopo un periodo con qualche intoppo fisico.

BOCCARDI 7 Avrebbe meritato la gioia personale ma ha trovato davanti un super Valentini.

COSTANTI Sv Si rivede dopo quasi un girone.

GRANADO 6,5 Attacca bene la profondità e fa vedere che l’intesa con Galligani e Boccardi è ottima. Non risce a concludere.

HAGBE 6 Entra e gioca una mezzora attenta.

GALLIGANI 8 Segna su azione personale incrementando il suo bottino stagionale. Avvia anche l’azione del raddoppio prima di segnare il tris direttamente dalla bandierina.

MISTER MAGRINI 7 Tiene sulla corda i suoi nonostante l’obiettivo raggiunto. Fa esordire Gueye e ‘scongela’ Costanti e Ivan dopo un girone fuori.

ARBITRO BINI 6,5 Pochi cartellini e nessun episodio importante.

g.d.l.