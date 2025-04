Real Madrid, Carlo Ancelotti verso l’esonero

La sconfitta del Real Madrid per 3-2 ai tempi supplementari nella finale di Coppa del Re contro il Barcellona potrebbe costare molto caro a Carlo Ancelotti.

"Restare a Madrid? Questo sarà un tema delle prossime settimane, non di oggi" ha commentato lo stesso Ancelotti glissando di fatto sul proprio futuro sulla panchina dei Blancos. "Avevamo la partita sotto controllo - ha sottolineato l'ex mister di Juve e Milan - Dobbiamo continuare a lottare perché abbiamo dato tutto quello che avevamo, abbiamo giocato molto bene e non c'è nulla di cui lamentarsi. Eravamo più vicini alla vittoria rispetto ai nostri avversari. Ci dispiace non essere riusciti a sollevare la Coppa, ma abbiamo fatto il nostro dovere. Non abbiamo nulla da rimproverarci".

Nulla da rimproverarsi, secondo l’allenatore. Ma i vertici societari non sembrano dello stesso avviso. E il futuro di Carlo Ancelotti potrebbe essere sempre più lontano dal Real Madrid.

Tutto dipenderà da una riunione che il presidente Florentino Perez avrà con il tecnico al quale non è bastato aver conquistato tutto alla guida delle 'merengues': al Real l'imperativo è vincere sempre, ogni anno, e per questo

Florentino non ha mandato giù l'eliminazione dalla Champions League ad opera dell'Arsenal e la sconfitta nella finale di Coppa del Re contro il Barcellona. La sua espressione corrucciata in tribuna, al momento delle premiazioni, era più eloquente di mille parole e per questo il destino di Ancelotti sembra segnato: via subito, questa sarebbe l'intenzione del

presidente, senza neppure attendere la fine del campionato, nonostante il Real sia a -4 dal Barça capolista e ci sia ancora da giocare, domenica 11 maggio, il confronto diretto sul campo dei 'blaugrana'. Le prossime ore saranno decisive, prima il Real deve individuare un traghettatore, che potrebbe essere uno tra Raul e Guti, autentiche bandiere 'madridiste', per poi prendere Xabi Alonso, pronto a lasciare il Bayer Leverkseun, già a giugno in vista del Mondiale per club in America.