Anche la curva Minghelli è da zona playoff. L’Arezzo sale al sesto posto per spettatori

di Andrea Lorentini

AREZZO

Se c’è una certezza nella stagione che ha segnato il ritorno dell’Arezzo tra i professionisti è la passione dei tifosi amaranto che non hanno mai fatto mancare il proprio supporto alla squadra sia in casa che in trasferta. In particolare la curva Minghelli in ogni occasione ha mostrato un colpo d’occhio da far invidia a tanti club e piazze di categoria superiore. Non solo al Comunale, ma anche in ogni stadio d’Italia quando gioca l’Arezzo il settore ospiti si colora di sciarpe e bandiere amaranto con cori di incitamento ad accompagnare, incessantemente, i calciatori in campo per tutti i 90 minuti. Un senso di appartenenza come da tempo non si vedeva con tanti giovani che si sono affacciati sui gradoni della curva sud, pronti a salire su pullman, treno o auto quando c’è da sostenere il Cavallino. Segno quanto mai evidente di cosa può produrre la vittoria di un campionato. Che il pubblico aretino sia tra i più caldi e viscerali della serie C lo si può, dunque, facilmente intuire anche ad occhi nudo e nei fatti, ma a corroborare quella che è una certezza ci sono anche i numeri. Dalle statiche emerse da siti specializzati e quotidiani si evince come il club di viale Gramsci si trovi nelle prime posizioni di questa speciale classifica del girone B, per numeri e media di spettatori in casa e fuori, subito alle spalle di società che nella loro storia hanno disputato la serie A in un periodo recente. La statistica, - come si può vedere nel grafico che pubblichiamo - fa riferimento al raggruppamento dove è inserito l’Arezzo. Nella speciale classifica che riguarda le gare in trasferta, la società amaranto si piazza in sesta posizione con una media di 217 spettatori a partita e un totale di 2.824 tifosi che "spostati" da Arezzo verso tutti gli impianti sportivi dove la truppa di Indiani ha giocato da settembre ad oggi. In testa il Cesena con una media di 530 e un totale di 7.414, a seguire Ancona, Pescara, Rimini e Perugia. Emerge poi un altro elemento: il Rimini si trova davanti all’Arezzo soltanto perchè nel derby contro il Cesena, favorito dalla vicinanza geografica, ha portato oltre 2.000 sostenitori al "Manuzzi".

Di contro c’è da dire che l’Arezzo non è stato certo aiutato in occasione della trasferta di Pesaro, prima vietata, poi aperta ma con una limitazione non di poco conto nella vendita dei biglietti. Idem per l’ultimo viaggio a Ferrara dove il settore ospiti è stato limitato a 200 spettatori (a fronte di una capienza di 1.490 posti) e con una prevendita aperta per sole sei ore, senza contare i due esodi in Sardegna. Due trasferte non agevoli ma che hanno visto a Sassari e Olbia rispettivamente 100 e 130 tifosi. Analizzando, invece, la graduatoria che fa riferimento alla partite casalinghe, il club di Viale Gramsci si conferma sempre al sesto posto e dunque in una posizione di rilievo anche in questa fattispecie. Qua il dato preso in considerazione è quello della media spettatori che al comunale è di 3.597 e la quota di abbonati e pass stagionali che da noi è di 2.057. Il Cesena si conferma al comando anche per i numeri casalinghi (9.994 e 6.534), seguita dalla Spal, poi Ancona, Torres, Perugia e quindi gli amaranto.