Ancona, a Macerata è vero derby. Molti i cambi tra le fila doriche

L’Ancona oggi a Macerata non è un derby come un altro. Al di là del fatto che sono due capoluoghi e che vestono entrambi in biancorosso, per la società di Macerata è la sfida che ricorre più frequentemente nei propri annali – ben 36 volte –, e per i dorici, comunque, rientra sempre nel novero degli appuntamenti storici (e tra i derby secondo solo a quello con l’Ascoli). Condito da un bilancio sostanzialmente in equilibrio all’Helvia Recina, ultimo ko dorico nel 1980. Ottime ragioni per spiegare l’attenzione che riscuote questo match e la giornata biancorossa di sponda Maceratese, al pari della notevole rappresentanza dorica sugli spalti dello stadio di via dei Velini. La grande attesa che ha fatto da preludio alla gara odierna (ore 15), infatti, non può essere giustificata solo dall’ottimo percorso dell’Ancona tra campionato e Coppa, e dal buon momento che vive la squadra di Possanzini davanti al proprio pubblico, dove ha vinto le ultime due sfide con Sammaurese e L’Aquila.

Dall’alto del suo secondo posto in classifica, generato grazie ai sette risultati utili consecutivi (di cui sei vittorie) in campionato, che salgono a nove se si considera anche la Coppa, ma anche grazie a una solidità difensiva certificata dalle sette partite di fila in cui la squadra di Maurizi non prende gol, l’Ancona in questo derby sarebbe la favorita. Il condizionale, però, è obbligatorio, visto che la squadra dorica si presenta all’appuntamento senza capitan Gelonese, squalificato, senza gli infortunati Kouko, Matese e Ceccarelli (per quest’ultimo un leggero risentimento muscolare), ma anche senza Gubellini, non convocato per la partita, scelta difficile da comprendere se non in chiave di una possibile e vicina risoluzione consensuale del rapporto. Ancona priva di diversi giocatori, dunque, e di conseguenza in formazione inedita, soprattutto dalla cintola in su.

Maurizi conferma in porta Salvati, come pure la difesa composta da De Luca e Calisto terzini, e Bonaccorsi e Rovinelli centrali. A centrocampo Miola sembra in vantaggio su Proromo per sostituire Gelonese a fianco di Gerbaudo. Sulla trequarti dovrebbero esserci Zini e Pecci, con il baby-fantasista Meola, al centro dell’attacco Cericola, non nuovo a questo ruolo, visto che l’ha ricoperto per circa un quarto della sua carriera. Ancona inedita ma non per questo meno temibile: forti delle proprie certezze i dorici hanno l’obbligo di provare ancora a vincere. Anche perché con una capolista che corre come l’Ostiamare sono vietate distrazioni.

Giuseppe Poli