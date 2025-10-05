Ancona alla caccia del pokerissimo. La Recanatese non fa più paura

Derby con la Recanatese oggi per l’Ancona, per cercare di allungare la striscia vincente. Lo richiede l’inseguimento a Ostiamare – unica squadra ancora a punteggio pieno – e Notaresco, lo vuole la piazza che sembra aver ritrovato entusiasmo dopo le quattro vittorie consecutive, ma sarebbe un risultato utilissimo anche alla proprietà, che ha bisogno non solo dei punti conquistati sul campo ma anche del consenso della città e della tifoseria per proseguire sulla strada intrapresa, nell’attesa di definire i nuovi equilibri interni alla società presieduta da Polci. Quello con la Recanatese è il terzo derby di questo girone d’andata: l’Ancona finora ha vinto a Castel di Lama contro l’Atletico Ascoli e poi una settimana fa a Castelfidardo. Conquistare i tre punti contro la Recanatese significherebbe anche centrare il primo successo al Del Conero, in una delle sfide alle squadre del territorio circostante, e il confronto con i giallorossi rappresenta da sempre un momento agonistico sentito da entrambe le parti. Anche perché, negli anni scorsi l’Ancona da Recanati è spesso uscita malconcia.

Stavolta avrà il sostegno del suo pubblico, in crescita dopo i recenti successi, ma soprattutto quella consapevolezza che le deriva dalle quattro vittorie consecutive. Consapevolezza dei propri mezzi e dei conseguenti obiettivi che rappresenta un fattore indispensabile per una squadra di qualità, assemblata per arrivare in alto, certo, ma anche rinnovata per oltre il 90%. Ecco, dunque, che il derby contro la Recanatese assume una rilevanza tutta particolare, in cui l’Ancona ha la possibilità di rafforzare la propria classifica e le proprie certezze contro un avversario da considerare per quello che è e che rappresenta, al di là delle ultime due sconfitte che ne hanno condizionato il recente cammino.

Maurizi deve fare a meno di Sparandeo, ancora infortunato, ma per il resto ha tutta la squadra a disposizione, e sembra orientato a replicare la medesima formazione iniziale vista in campo a Castelfidardo, forse dando fiducia dall’inizio a Cericola al posto di Pecci. Dall’altra parte Savini dovrà fare a meno del portiere Zagaglia, squalificato per un turno: al suo posto dovrebbe essere schierato l’altro under 2007 Fioravanti. Nei sei precedenti con la Recanatese al Del Conero l’Ancona ha pareggiato tre volte in serie D, e vinto nelle altre tre circostanze in serie C. Arbitra Ibrahim Rashed di Imola, che lo scorso mese di marzo ha diretto Ancona-Atletico Ascoli al Del Conero (0-2).

Giuseppe Poli