Ancona arrembante, basta un autogol

CASTELFIDARDO

: Salvati; Ceccarelli (29’ st De Luca), Bonaccorsi, Rovinelli, Calisto; Gerbaudo (36’ st Proromo), Gelonese; Cericola, Meola (40’ st Polenta), Pecci (13’ st Zini); Kouko (33’ Gubellini). A disp. Mengucci, Miola, Petito, Di Blasio. All. Maurizi.

CASTELFIDARDO: Osama; Locanto (17’ st Clerici), Fiscaletti, Massa; Bugari, Stragapede (27’ st Bartoli), Tarulli, Palestini, Mataloni; Traini (17’ st Morais, 46’ st Palumbo), Abagnale (34’ st Zanutel). A disp. Coccia, 13 Dovhanyk, 15 Fallisi, 17 Taddei. All. Cuccù.

Arbitro: Melloni di Modena.

Reti: 26’ Massa (aut.).

Note: ammoniti: Calisto, Bonaccorsi, Meola, Massa, Fiscaletti; spettatori: 1197 compresi 108 ospiti; recuperi: 0’ + 6’.

Con un autogol di Massa l’Ancona supera nel primo turno di Coppa Italia la pratica Castelfidardo: è il primo sigillo della squadra di Maurizi al Del Conero, che inaugura la stagione ufficiale nel migliore dei modi, cioè con una vittoria. Non è ancora un’Ancona che brilla, ma è una squadra che lotta per novanta minuti costantemente alla ricerca prima del gol del vantaggio e poi di un raddoppio che non arriva. Ma le buone intenzioni e l’intensità ci sono tutte: il Castelfidardo impegna Salvati solo in una circostanza, senza impensierirlo. Per il resto c’è solo l’Ancona, che superata l’emozione iniziale tiene costantemente in mano il pallino del gioco, pur senza strafare. Senza Sparandeo e Attasi, Maurizi si affida a Calisto sulla sinistra e Meola nella posizione di trequartista, ma comunque è l’undici atteso, pur con Gerbaudo non al meglio della condizione. Il Castelfidardo si presenta al Del Conero con cinque under e con un 3-5-2 che per una mezz’ora non sfigura, ma fatica molto a costruire qualcosa di buono oltre la propria metà campo. Primo tempo tutto o quasi di marca Ancona, che lascia sfogare i biancoverdi nei primi minuti poi guadagna progressivamente campo, mantiene l’iniziativa del gioco, costruisce e spinge l’avversario nella sua metà, nonostante la squadra di Cuccù si difenda sempre con ordine.

La prima occasione dell’Ancona è quella sui piedi di Meola innescato da Gerbaudo, il destro potrebbe avere miglior fortuna, invece finisce sul sostegno della rete. Poco dopo tocca a Gelonese di testa sfiorare la marcatura su invito aereo di Rovinelli, quindi bell’appoggio di Kouko per Pecci, che prova il sinistro da fuori area, la palla esce di poco ma Osama dà l’impressione di essere sulla traiettoria. Prima della mezz’ora, però, l’Ancona passa in vantaggio grazie a un tiro cross di Gelonese dalla sinistra, sulla quale interviene goffamente Massa che deviando malamente il pallone inganna Osama.

L’Ancona prova a spingere ancora di più, cercando il raddoppio: Ceccarelli pesca Gerbaudo in area, ma il tentativo di sinistro al volo è da dimenticare. Poi ci prova ancora Gelonese con un gran destro che esce di poco. Da segnalare, infine, la traversa colta da Kouko di testa nell’ultima azione utile del primo tempo, circostanza in cui l’arbitro Melloni ravvisa però un fallo in area. La ripresa comincia con il giallo a Bonaccorsi. Poi un bel sinistro dal limite di Gerbaudo, che Osama smanaccia in angolo. Seguono i cambi da entrambe le parti, che non modificano l’inerzia della partita. L’unico tiro in porta del Castelfidardo arriva dopo la mezz’ora, con Terulli che non impensierisce Salvati. Nel finale l’Ancona chiude in avanti ma non raddoppia, nonostante una bella iniziativa di Zini in area e un gran palo di Cericola.

Giuseppe Poli