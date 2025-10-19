Ancona, ecco arrivare UniPomezia. Dorici con un occhio all’Ostiamare

Ore 15, sfida all’UniPomezia. Dopo il pari di Chieti che ha frenato la corsa dei dorici, l’Ancona vuole tornare al successo e farlo oggi davanti al proprio pubblico.

Per allungare la striscia positiva e sfruttare il fattore campo – non certo in ottime condizioni, come ha sottolineato Agenore Maurizi nel pre-partita –, per dare una soddisfazione alla propria tifoseria, ma anche per cercare di non perdere terreno nei confronti della capolista Ostiamare, che viaggia a punteggio pieno. L’Ancona vuole tornare a correre, insomma, dando continuità al proprio campionato. E vuole fare il pieno di punti e d’entusiasmo, oggi al Del Conero, anche per allungare la serie positiva, che attualmente conta sei risultati utili (sette contando la Coppa). Per riuscirci deve battere l’UniPomezia, avversaria neopromossa dall’Eccellenza laziale – da non confondere con il Pomezia – che ha cominciato bene la stagione raccogliendo risultati interessanti, come il pari a Fossombrone, o la vittoria a San Mauro Pascoli.

L’altro successo i pontini l’hanno conquistato in casa contro il Termoli. Nei confronti con le big la formazione allenata da Casciotti ha rimediato un pari in casa col Teramo e una batosta, invece, a L’Aquila, cui ha fatto seguito, una settimana fa, il pareggio interno con il San Marino.

Una squadra fisica, determinata, ben messa in campo, che vanta alcuni giocatori di assoluto spessore per la categoria, tra i quali figurano il brasiliano Nunes, il belga-congolese Mokulu, e l’attaccante Della Pietra.

Sul fronte formazione Maurizi può contare su tutta la rosa a disposizione, e difficilmente si scosterà dall’undici che finora ha dato ampie garanzie, cioè quello che vede Salvati tra i pali, De Luca o Ceccarelli terzino destro, Bonaccorsi e Rovinelli centrali di difesa, Calisto terzino sinistro, a centrocampo la rodata coppia Gelonese-Gerbaudo, più avanti Meola alle spalle di Kouko, con il consueto ballottaggio tra Cericola, Pecci e Zini.

Finora l’Ancona non ha mai steccato l’approccio alla partita, mettendo in mostra, anzi, un crescendo in fatto di intensità, intesa, capacità di pressare alta l’avversario, ma anche di interpretare le diverse fasi dell’incontro, sfruttando le proprie caratteristiche, a cominciare dalla solidità difensiva, che le ha permesso di inanellare quattro partite senza subire gol.

Tutte armi che saranno determinanti oggi, nel confronto con l’ambiziosa laziale, quanto lo sarà l’apporto del pubblico.

Giuseppe Poli