Ancona, la coppa per sognare la Serie C

Mercoledì di Coppa per l’Ancona impegnata oggi pomeriggio alle 15 al Del Conero contro l’Atletico Ascoli. Sono i sedicesimi di finale, la formula è sempre la stessa, tutte le sfide si giocano in gara secca fino alle semifinali, e in caso di parità nei 90 minuti si procede direttamente ai calci di rigore, proprio come è accaduto all’Ancona a Fossombrone lo scorso 8 ottobre. La vincente tra Ancona e Atletico Ascoli affronterà la vincente tra l’Orvietana e la laziale Valmontone, il prossimo 19 novembre, data fissata per gli ottavi di finale. Intanto c’è l’Atletico Ascoli, che i dorici hanno già battuto a Castel di Lama nella terza di campionato. Gli ascolani provengono da tre vittorie consecutive contro San Marino, Castelfidardo e Recanatese, e in classifica sono settimi. In Coppa finora hanno superato prima la Maceratese e poi il Foligno.

L’Ancona viene dal brillante successo sull’UniPomezia, che l’ha rilanciata in classifica al secondo posto. La Coppa è unA competizione a sé, ma ha la sua importanza in chiave di eventuale ripescaggio, per chi la vince. Anche per questo i dorici oggi vogliono passare il turno: superare l’Atletico Ascoli per ribadire il proprio stato di forma, ma anche per restare in una competizione che proprio inutile non è. Certo, Maurizi dovrà fare i conti con gli infortunati, sicuri assenti Kouko, Matese e Gerbaudo, e spazio alle cosiddette seconde linee. "Mi aspetto una gara tosta e bella da giocare – prosegue Agenore Maurizi –. Incontriamo un mister come Simone Seccardini, che è ambizioso e che mette in pratica una proposta di gioco chiara. Questo a noi fa piacere perché avere questo tipo di rivalità sportive è importante: ti testano e ti fanno capire la tua dimensione". Gli stimoli per fare bene non mancano, insomma, come spiega Maurizi, anche se l’Ancona, considerati pure gli infortunati, non può non pensare anche al campionato (con Gelonese squalificato per due turni): "Sappiamo che a Macerata stanno organizzando la festa per farci lo scalpo, tanto che hanno organizzato anche la loro ’giornata biancorossa’ – prosegue il tecnico –. Quindi non possiamo permetterci il lusso di affrontare l’Atletico Ascoli come vorremmo, anche se chi andrà in campo saprà bene quello che deve fare e come lo deve fare". Ecco dunque prospettarsi un ampio turnover, simile a quello visto a Fossombrone: "Rispetto a quella gara abbiamo qualche problema in più, ma quella è la linea. E’ un mio dovere vedere e valutare chi può dare una mano alla squadra. E’ un obbligo dei calciatori dimostrare in campo il loro valore, perché il rispetto è la prima regola: la maglia e la storia dell’Ancona vanno sempre rispettate. Gli assenti saranno numerosi. Abbiamo il dovere di preservare chi ha giocato di più e dare minutaggio a chi lo ha fatto meno. Vogliamo comunque passare il turno e proseguire il cammino in Coppa". Sulla formazione Maurizi non si sbilancia, ma sicuramente in porta ci sarà uno tra Mengucci e Petrucci. Con il rientro in gruppo di Sparandeo la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Ceccarelli a destra, Petito e uno tra Bonaccorsi e Rovinelli in mezzo, e Miola o Pecci a sinistra. A centrocampo le scelte appaiono piuttosto obbligate, con la coppia Miola-Proromo, oppure Plini-Proromo. Più avanti Pecci (o Attasi) e Mancino (o Zini) dovrebbero essere gli esterni d’attacco, uno tra Attasi e Di Blasio nel ruolo di trequartista e Gubellini oppure Giordani come centravanti.

Giuseppe Poli