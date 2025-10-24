Ancona, la nuova società secondo Manciola: "Una platea ampia per volare più in alto"

Andrea Manciola, consigliere dell’Ancona e braccio destro del presidente Polci, si sofferma sulla partita di Coppa di mercoledì scorso, sul prossimo derby e sul momento societario che attende il cosiddetto closing per salutare l’ingresso dei soci romani con a capo Alessandro Di Paolo.

Manciola, le è piaciuta l’Ancona bis in Coppa?

"Molto. Ho visto una squadra dinamica, con la stessa mentalità che il mister le chiede anche in campionato. Sono scesi in campo pure giocatori che s’erano visti meno, finora, e tutti hanno contribuito al successo, concedendo poco all’avversario. Hanno dimostrato che quando vengono chiamati a dare il loro contributo lo fanno con impegno e professionalità".

Questa squadra va bene così o interverrete sul mercato?

"Come detto anche in passato, nel caso in cui ci fosse la necessità la società è pronta a fare la sua parte, ma sono cose di cui parliamo con il mister e con lo staff".

La società però è pronta a rispondere a eventuali richieste di Maurizi?

"Sì, di Maurizi, di Iossa e di tutto lo staff".

Allora parliamo di società: a che punto siete con l’atteso closing?

"Ci stiamo lavorando, per arrivarci il prima possibile. I tempi si allungano solo perché vogliamo fare le cose per bene, per il futuro della società. Chiedo fiducia, chiedo di darci il tempo che serve. E’ un passo importante, è giusto farlo nei tempi e modi dovuti".

Conferma che alla parte romana andrà il 50% e il resto a Polci e ad altri imprenditori del territorio?

"La nostra volontà è questa".

Può spiegare la ragione che sta dietro a questa scelta?

"Il modello preso ad esempio è quello del Südtirol, con una compagine vasta: vorremmo portarlo anche ad Ancona. Per fare questo serve tempo. Capisco i dubbi, le perplessità, non è sempre facile avvicinare imprenditori. Ma l’obiettivo è quello, il territorio è ciò che ti può dare la massima affidabilità anche in futuro. Vogliamo una società sostenibile, con la giusta disponibilità finanziaria per fare campionati anche di vertice, e in questo senso dobbiamo allargare la compagine, perché tutti possano intervenire con somme sostenibili".

Avete sponsor nazionali come Globo ma faticate a trovarli ad Ancona?

"Ad Ancona in questo momento, come lo scorso anno, tante belle aziende che rappresentano il tessuto economico dorico non si sono avvicinate al calcio. Ma non possiamo puntare il dito contro di loro. La scelta deve essere dettata anche dalla passione e dal voler restituire qualcosa a questo territorio".

Avete già fissato l’appuntamento con gli sponsor insieme al sindaco? Cosa si aspetta da questo incontro?

"Ancora no, per questioni di tempo da parte di alcune parti in causa. Vogliamo far presente il nostro progetto e chiederemo loro di poterci sostenere come hanno sostenuto l’Ancona la scorsa stagione. Poi, se dovessero rimanere delle perplessità, andremo comunque avanti con il nostro progetto".

Ora derby a Macerata, nella sua Macerata.

"Oggi sono un tifoso dell’Ancona e la mia ambizione è concentrata sull’Ancona. Vorrei tanto che vincesse questa partita, poi quello che dirà il campo lo vedremo. Mi auguro che ci sia una degna cornice di pubblico in uno stadio che amo, dove mi allenavo quando facevo l’arbitro, e sperando che ci siano anche tanti nostri tifosi, quelli che hanno sempre dimostrato grande attaccamento alla squadra. Sarà una bella partita tra due squadre che si daranno battaglia a viso aperto".

Giuseppe Poli