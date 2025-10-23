Ancona, prosegue il cammino in Coppa. Vittoria di misura contro l’Atletico Ascoli

Ancona 1Atletico Ascoli 0 (4-2-3-1): Mengucci 6; Ceccarelli 6 (1’ st De Luca 6,5), Bonaccorsi 6,5 (1’ st Rovinelli 7), Petito 6,5, Plini 6 (29’ st Cericola 7); Proromo 6, Miola 6; Zini 7, Attasi 6 (34’ st Di Blasio sv), Mancino 6 (22’ st Pecci 6,5); Gubellini 6. A disp. Petrucci, Giordani, Floridi, Maraschio. All. Maurizi 7. ATLETICO ASCOLI (3-5-2): Galbiati 6; Camilloni 5,5, Mazzarani 6, Antoniazzi 5,5; Carbone 6, Minicucci 6 (13’ st Forgione 6), Vechiarello 6 (20’ st Bucco 5,5), Muro 6 (1’ st Coppola 6), Sardo 6 (24’ st Feltrin 6); Belloni 6, Didio 6. A disp. Di Giorgio, Spinucci, Oddi, Moscarini, Tatoscevitz. All. Seccardini 6. Arbitro: Saffioti di Como 6. Reti: 37’ st Zini. Note - Ammoniti: Minicucci, Attasi, Cericola, Antoniazzi; spettatori: 259 paganti; recuperi: 1’ + 4’.

L’Ancona brilla di luce propria anche in Coppa, grazie a una giocata stellare di Cericola con relativo gol di Zini, batte di misura un combattivo Atletico Ascoli e accede al turno successivo. Negli ottavi di finale il prossimo 19 novembre affronterà il Valmontone, formazione dell’area romana vincente sull’Orvietana. Ancona unica squadra marchigiana a proseguire il cammino in Coppa, un dettaglio non secondario che mostra la quadratura e la caratura della squadra di Maurizi, ribadita anche contro l’Atletico Ascoli, grazie al settimo clean sheet consecutivo, tra campionato e Coppa. Buone indicazioni in vista del derby di domenica a Macerata, insomma, con spunti interessanti da parte di chi ha giocato meno, anche alla luce delle assenze con cui l’Ancona dovrà fare i conti, tra la squalifica di Gelonese – comunque non al meglio e tenuto a riposo ieri dallo staff tecnico – e gli infortuni di Kouko e Matese.

Positive le indicazioni anche per Seccardini, alla guida di un Atletico che ha sofferto la partenza sprint dei dorici per poi crescere e costruire le sue occasioni da gol. Per il resto partita equilibrata, al Del Conero, aperta, combattuta, con buone azioni da gol da entrambe le parti, come la traversa di Mancino in apertura di primo tempo e il palo di Forgione nella ripresa. La differenza, però, la fa l’ingresso in campo di Cericola, una presenza e un passo che da soli spezzano la partita. Come nella circostanza del gol, ma anche in due azioni successive in cui l’esterno dorico semina il panico tra le file bianconere. Farcita di seconde linee, l’Ancona parte bene, subito il palo di Mancino, dopo un buono spunto di Zini, poi un gran sinistro di Attasi su cui si salva Galbiati. A quel punto reagisce l’Atletico, che due volte con Belloni e Di Dio arriva alla conclusione, senza centrare lo specchio.

Dopo la mezz’ora, in altre due circostanze, sempre gli stessi due attaccanti bianconeri non riescono a sfruttare al meglio buone opportunità. La ripresa si mantiene su ritmi elevati, l’Atletico alla mezz’ora arriva a colpire il palo grazie a una deviazione di Forgione su invito da destra di Carbone. Ma nel frattempo entra Cericola, il giocatore in grado di decidere la partita. Poco dopo, infatti, è una sua giocata sulla sinistra a permettergli di entrare in area indisturbato e di confezionare un assist perfetto per Zini, che trova lo spiraglio per battere Galbiati. Poco dopo Gubellini viene fermato in area da Feltrin, azione dubbia su cui l’arbitro non se la sente di decretare la massima punizione. L’Atletico Ascoli finisce proiettato in avanti, ma l’Ancona controlla senza subire pericoli.

Giuseppe Poli