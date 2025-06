Ancona: tensioni interne e cambiamenti in vista con nuovo allenatore e ds

Quando non c’è la contestazione della tifoseria, ci pensano le componenti societarie a tenere viva l’attenzione sull’Ancona, anche a causa di rapporti logori da tempo. Dopo le dichiarazioni del segretario Andrea Manciola, che aveva parlato di "gestione fallimentare", di costi molto elevati, 2 milioni e 99mila euro per concludere la stagione, e di "budget sforato nella gestione della squadra", è arrivata pronta la risposta di Vincenzo Guerini, responsabile dell’area tecnica, in uscita insieme a Massimo Gadda, Pietro Tamai, Francesco Ancarani, Andrea Bruniera e al resto dello staff.

"In risposta all’articolo in cui il signor Manciola ha accusato l’area tecnica di aver speso più di due milioni e di "averlo anche preso per il naso", io parlo a titolo personale – dice Guerini –. Non conosco le spese effettive perché non era un mio compito. Per quanto riguarda la gestione fallimentare, dove è stato lui tutto l’anno? Solo adesso parla? Ho sollecitato Pietro Tamai e Francesco Ancarani a rispondere per le rime a queste accuse. Mi dispiace scendere in dettagli poco edificanti, ma io non mi sono mai approfittato di andare a mangiare nei ristoranti a carico della società e ho pure comprato l’abbonamento per mia moglie. Finisco dicendo che non è lui che decide di non volermi nella sua società, ma sono io che non vado a lavorare con uno così".

Anche il ds in uscita, Pietro Tamai, ha tenuto a chiarire alcuni aspetti, soprattutto i costi inerenti la prima squadra: "Mi sono fatto mandare i conteggi dal segretario: per gli stipendi di prima squadra e staff, dunque compresi Guerini, Ancarani, il sottoscritto, Gadda, Bruniera e gli altri, abbiamo speso al lordo 696mila euro in otto mesi". Il che significa circa 870mila euro per la stagione. Cui vanno aggiunti gli stipendi lordi del settore giovanile, del team manager, del segretario, dell’addetto stampa e dei magazzinieri, altri 200mila euro circa. Poi ci sono tutti gli altri costi vivi, dalle case, all’iscrizione in soprannumero, dalle trasferte ai campi. "È insindacabile quanto abbiamo speso, e i conteggi erano chiari alla società sin dallo scorso mese di agosto. Al pari di quelli per le procure".

Intanto la società in questa settimana dovrebbe ufficializzare sia l’addio allo staff tecnico della scorsa stagione, sia l’arrivo del nuovo allenatore e del nuovo ds, che corrispondono ai nomi di Agenore Maurizi, navigato mister di serie C e D, e Luca Gerilli, giovane dirigente ex Romana e Atletico Lodigiani. Sono loro gli uomini voluti in biancorosso da quelli che saranno i nuovi assetti societari, appena l’Ancona avrà completato la trasformazione in srl, Alessandro Di Paolo in primis.