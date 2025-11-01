Ancora una sfida salvezza. Castelfidardo, obbligatori i tre punti contro Recanati

"Una partita importante e difficile. Andremo ad affrontare una squadra che da diversi anni fa questo campionato, una società che ha disputato anche la C, e in rosa non mancano giocatori di ottima qualità e di categoria". E’ il pensiero di Emiliano Bugari, 20 anni, jolly di difesa e centrocampo del Castelfidardo, sulla sfida di domani a Recanati.

Un Castelfidardo che non potrà più sbagliare. Se quello di sei giorni fa al Mancini era un ostacolo quasi insormontabile, visto che finora l’Ostiamare non ha perso neanche un punto per strada, ottenendo nove vittorie su altrettante partite, il match di domani sul campo della Recanatese invece è alla portata dei fidardensi. Lo racconta la classifica, visto che i giallorossi hanno tre soli punti di vantaggio sui fidardensi. Al Tubaldi si affrontano penultima contro ultima.

Un Castelfidardo alla ricerca della prima vittoria, di punti, ma anche di un approccio migliore alle partite, visto che i biancoverdi pagano dazio soprattutto nel primo tempo. Poi nella ripresa la reazione non manca. Come è avvenuto domenica contro la corazzata laziale. Ma il più della volte non basta per uscire dal campo con un risultato positivo.

"Dobbiamo ripartire dal secondo tempo giocato domenica e anche dall’atteggiamento che abbiamo avuto in altre partite affrontate in questa stagione. Come contro l’Ancona, dove abbiamo messo comunque in difficoltà una squadra forte, visto che occupa il secondo posto della classifica", continua Bugari.

Il Castelfidardo dovrà giocare da squadra per cercare di uscire fuori da questa brutta situazione. "Dobbiamo essere compatti, difendere e cercare di attaccare tutti insieme. Il livello del girone F di quest’anno è simile a quello della passata stagione. Ci sono squadre forti come l’Ostiamare, che abbiamo sfidato domenica, ma finora le nove squadre affrontate non mi sembrano forti come le corazzate dell’anno scorso", riflette Bugari, che la stagione scorsa ha affrontato il campionato di D con l’Ancona.