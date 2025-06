Andrea Berloni mantiene la promessa: tagliati i baffi dopo la vittoria del campionato

"La promessa è stata mantenuta". A raccontare un gesto tra goliardia e scaramanzia (cose che nel calcio avvengono) è Andrea Berloni, direttore sportivo della Nuova Real Metauro fresca vincitrice del campionato di Prima categoria (girone A). "In un giorno freddo d’inverno e di nebbia – racconta con un po’ di poesia Berloni – mentre eravamo al campo di allenamento di Saltara e stavo parlando con i ragazzi, mi sono toccato i baffi: il gesto non è sfuggito a qualcuno di loro che avvicinandosi mi hanno strappato la promessa di tagliarli se riuscivano a vincere il campionato. La cosa è successa e ho dovuto adempiere a quello che era diventato un dovere: il 30 maggio durante la cena di chiusura per i festeggiamenti-promozione, si sono avvicinati i ragazzi con tanto di rasoio (foto) e mi hanno tagliato i baffi".

E visto che il direttore sportivo senza baffi a giudizio dell’intera squadra sembra più giovane, come dice lo stesso: "Non li farò ricrescere". Nel frattempo Berloni incomincia a costruire la rosa giocatori per la prossima stagione, tra le tante compagini ci sarà da affrontare con i baffi o meno, il Fano, cosa che non capita spesso.

am.pi.