Andrea Casadio lascia Imolese Calcio: addio dopo nove anni di successi nel settore giovanile

Dopo Gianni D’Amore, un altro addio in casa Imolese. Ed è quello di Andrea Casadio, allenatore e factotum in questi ultimi nove anni del settore giovanile rossoblù, che ha visto crescere e che ha spesso portato in trionfo, vedi l’ultimo eccellente risultato ottenuto alla guida della Juniores Nazionale al Viareggio, migliorando ciò che di buono era stato fatto nelle passate annate.

"Le strade di Andrea Casadio e di Imolese Calcio 1919 si separano – con questa frase comincia il comunicato messo nero su bianco dalla società, che così ha voluto salutare uno dei suoi principali punti di riferimento delle ultime stagioni –. Nove anni assieme non possono essere riassunti facilmente. Allenatore competente e preparato, ’Casa’ ha visto crescere questa società, vivendo da protagonista i cinque anni di professionismo e ha scritto pagine importanti per il nostro settore giovanile. Dal trionfo nell’U13 Fair Play Élite assieme a Gianluca Montori, ai tanti campionati professionistici con U15 e U17, fino alle ultime due stagioni alla guida della Juniores Nazionale dove al torneo di Viareggio, assieme ai suoi splendidi ragazzi, ha regalato al popolo rossoblù emozioni indescrivibili. Nelle ultime stagioni ha anche contribuito alla crescita del nostro settore giovanile, ricoprendo con passione, intuito e dedizione il ruolo di responsabile tecnico dell’attività agonistica. Ci teniamo a nome di tutta la famiglia Imolese Calcio, a fare ad Andrea un grande in bocca al lupo per il suo futuro, consapevoli che al "Bacchilega" sarà sempre di famiglia".

Un altro pezzo di Imolese che saluta la città, forse uno dei pochissimi rimasti ancora dagli anni d’oro della C, sfumati in fretta e furia dopo i recenti cambi dirigenziali e societari, prima e dopo la retrocessione nei dilettanti.

Toccherà ripartire dunque da zero, o quasi, individuando almeno due figure tecniche di riferimento, per prima squadra e settore giovanile, attorno alle quali ruoteranno i progetti per costruire e poi gettare le basi per la prossima stagione.

Intanto, a sorridere e a lanciare segnali convincenti in vista del futuro è l’Under 17 dell’Imolese, che nel weekend, al Filippetti di Riale, si è laureata campione regionale, battendo 3-2 i padroni di casa dello Zola Predosa grazie alle reti di Vanedola, Messina, Rondinelli.

Ora, i ragazzi di Ferretti (uno dei papabili per la panchina della prima squadra nella prossima stagione), sono attesi dalle finali nazionali, dove si misureranno con le migliori squadre di Liguria e Toscana.