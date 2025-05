Andrea Cavallini torna al Meda come direttore sportivo dopo l'esperienza a Saronno

Anche per Andrea Cavallini potrebbe essere utilizzato il celebre jingle caro ad Adriano Galliani “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…“. Cavallini dopo l’esperienza di quest’anno a Saronno terminata anzitempo ritorna a Meda nelle vesti di direttore sportivo. Lo era già stato dal 2020 al novembre del 2022 quando si dimise dopo una sconfitta proprio col Saronno pare per divergenze con la società. "Cavallini torna a vestire i colori bianconeri con grande motivazione, forte della profonda conoscenza dell’ambiente e dell’esperienza maturata negli anni. La società ha scelto di riaffidarsi per questa annata di ripartenza con l’obiettivo di consolidare il percorso di crescita e sviluppo sportivo avviato nelle ultime stagioni" si legge nella nota ufficiale diramata dalla società della famiglia Cairoli.

Il Meda dopo la retrocessione maturata poche settimane fa complice un girone di ritorno deficitario ripartirà dal campionato di Promozione. "In questi anni ho continuato a seguire da vicino le vicende del club e sono felice di ritrovare una società ambiziosa, organizzata e con tanta voglia di fare bene" le prime parole di Cavallini.

Ro.San.