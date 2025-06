Andrea Chiappella lascia la Giana per allenare l'Entella in Serie B

Come l’abbraccio tra un padre e un figlio, diventato (molto) grande. Niente retorica, alla Giana non è di casa. Solo genuina sostanza, col cuore gonfio e fiero. È così quando l’addio è un trampolino di lancio. È così che finisce il cammino di Andrea Chiappella in biancazzurro: risoluzione, anticipata e consensuale, del contratto. Nel suo futuro, la panchina dell’Entella in Serie B. A Gorgonzola, da capitano, ha scalato Promozione, Eccellenza e Serie D. Da allenatore, ha vinto i playoff con la Primavera, riportato la prima squadra nei professionisti, centrato due finali di Coppa Italia (Serie D e C) e i playoff nell’ultimo biennio, sfiorando le final four. Il tutto a non ancora 38 anni, da compiere in novembre. Per la sostituzione si cerca una figura in stile Giana, dalle categorie inferiori: più che Vinicio Espinal (stagione alla Real Calepina), magari un profilo alla Daniele Angellotti (Pro Sesto), già qui da calciatore. Intanto i saluti. "Sono giorni tristissimi e felicissimi, siamo tutti orgogliosi di Andrea che ogni famiglia vorrebbe avere come figlio", le parole del vice presidente Cesare Albè. Chiappella ha incassato e rilanciato, ringraziando tutti, compresissima una società "fatta di visionari di un calcio che vive di passione, rapporti umani, competenze. Ho ricevuto tutto ciò che un allenatore possa desiderare, su tutto la possibilità di sbagliare, il tempo per imparare, la condivisione e il supporto in ogni scelta".

