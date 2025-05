Andrea Francesconi nuovo direttore sportivo del Bagno a Ripoli in Seconda categoria

Importanti novità nello staff tecnico del Bagno a Ripoli presente nel campionato di Seconda categoria. Il nuovo direttore sportivo della prima squadra è Andrea Francesconi che appende gli scarpini al chiodo e intraprende questa nuova carriera. Cambiamenti anche in panchina con Filippo Bugli che lascia la società. "Da giocatore a ds - dice Francesconi - pronto a costruire un grande Bagno a Ripoli. Dopo anni trascorsi sui campi da gioco mi preparo a questa avventura, sempre con gli stessi colori gialloblù nel cuore. Pronto ad affrontare una nuova vita calcistica con emozione e fiducia. Il Bagno a Ripoli è una seconda casa, dove ho iniziato e ora avrò l’onore di aiutarlo a crescere nel ruolo di ds".

Inoltre Francesconi tiene a precisare: "Ho accettato senza esitazioni. Condividiamo la stessa visione e la stessa ambizione, per migliorarci sempre più. Porto con me un entusiasmo che spero di trasmettere al nuovo allenatore e ai giocatori". Doveroso un saluto all’ex mister: "Con Filippo Bugli ho un rapporto che va oltre il campo. È un amico vero, con cui ho condiviso momenti belli. In questi anni ha fatto un ottimo lavoro. A lui va il mio ringraziamento".

Per la società è il vicepresidente Matteo Fabbrini a tracciare le linee guida: "Vogliamo costruire una squadra dilettanti di Seconda ambiziosa, che possa competere per le zone alte della classifica. Non sarà semplice, ma con programmazione, passione e il giusto spirito siamo convinti che potremo toglierci delle belle soddisfazioni".

Francesco Querusti