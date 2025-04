Andrea Giusti pronto a riscattarsi contro l'Ostiamare: obiettivo play off

"Scenderemo in campo con la voglia e l’obbligo di riscattarci": indossa i guantoni, Andrea Giusti (nella foto), per ‘salire sul ring’, domani. "Dopo la sconfitta con la Fezzanese il morale non era certo dei migliori – racconta il portiere bianconero –, ma con il lavoro, giorno per giorno, l’abbiamo archiviata. Siamo pronti ad affrontare la prossima sfida, vogliamo fare bene sia a livello di prestazione che di risultato, dobbiamo riprendere dalla gara con il Follonica Gavorrano, vogliamo centrare l’obiettivo play off".

"Dovremo rimanere sul pezzo – prosegue –: l’Ostiamare si è rafforzata molto a gennaio e si presenterà al Franchi reduce da un buon periodo, a differenza nostra, con la testa libera; a salvezza raggiunta non ha da chiedere più niente al campionato. Dovremo stare sul pezzo, sempre: sarà importante l’approccio, affrontare il match da subito con l’atteggiamento giusto. E anche nel caso dovessimo passare in svantaggio, dovremo essere forti mentalmente, pronti a reagire".

Sarà la terza partita con Voria in panchina: stavolta il mister ha avuto una settimana intera a disposizione per lavorare. "Fin da subito ci ha dato degli input diversi, rispetto a Magrini – spiega Giusti – input più offensivi, pur nella consapevolezza di rischiare qualcosa dietro: poteva starci, mancando quattro giornate alla fine, con l’obiettivo di vincerle tutte. Cosa è cambiato per me? Stando la linea difensiva più alta, devo rimanere di più fuori dai pali. Essendo soggetti a prendere qualche contropiede in più, devo dare delle letture diverse rispetto a quando giocavamo in undici sotto la linea del centrocampo".

Già protagonista della conquista della D, Giusti, nel corso della stagione, è riuscito a rimettersi i guantoni e non toglierseli più, a dispetto dell’intricato gioco delle quote. "Dovessi fare un bilancio della stagione – afferma – direi che a livello di squadra, qualcosa in più avremmo potuto fare, ma ci stiamo comunque giocando un posto ai play off. A livello personale sono abbastanza soddisfatto, magari mi sarebbe piaciuto disputare qualche partita in più nel girone di andata. In quello di ritorno ho trovato continuità e non era facile, da over. Credo di aver fatto piuttosto bene: sicuramente non posso rimproverarmi di non aver dato il massimo. Ogni partita giocata me la sono sudata. Mi sono sempre messo a disposizione per la squadra, per dare anche il minimo contributo".

"Il futuro – chiude Giusti –? Con la società non ho ancora parlato. Sono in scadenza, magari a fine stagione mi faranno sapere qualcosa. Mi piacerebbe rimanere, ma bisogna vedere quali saranno le scelte, a partire da quella del mister".

Angela Gorellini