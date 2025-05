Andrea Giusti riceve il 46° Fedelissimo d’Oro dal Siena Club Fedelissimi

Andrà ad Andrea Giusti 46° Fedelissimo d’Oro. Il portiere bianconero è stato il giocatore che ha terminato la stagione con i voti in pagella più alti e al quale il Siena Club Fedelissimi consegnerà stasera il prezioso riconoscimento. A Gabriele Di Paola, invece, il premio come miglior under del campionato 2024/2025.

Giusti si è classificato al primo posto della speciale graduatoria con una media di 6,47 punti; Di Paola si è piazzato secondo con una media di 6,38, punti; terzo Filippo Boccardi con 6,35 punti; ai piedi del podio Tommaso Bianchi con 6,25 punti.

Giusti riceverà il testimone da Elia Galligani, vincitore del premio la scorsa stagione, Di Paola da Alfred Hagbe. L’ultimo estremo difensore a essersi aggiudicato il Fedelissimo d’Oro è stato Lorenzo Montipò, al termine del campionato 2015/2016. Prima di lui Gianluca Pegolo, a conclusione dell’annata sportiva 2012/2013.

Il riconoscimento è passato, anno dopo anno, tra le mani di giocatori che hanno fatto la storia della Robur, da Mignani a Bienza, da Vergassola a Rosina, a Chiesa. La consegna dei riconoscimenti a Giusti e Di Paola avverrà questa sera nella sede del Siena Club Fedelissimi, in viale Europa, 21.