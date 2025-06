Andrea Massai lascia il Terranuova Traiana dopo sette stagioni di successi

TERRANUOVA

Andrea Massai lascia ufficialmente il Terranuova Traiana. Viene dunque confermata l’indiscrezione riportata nei giorni scorsi su La Nazione relativa all’imminente addio del vicecapitano. Stiamo parlando di un’autentica bandiera: classe 1995, il centrocampista è rimasto in riva al Ciuffenna per sette stagioni. In precedenza due campionati di Promozione con l’Arno Laterina e prima ancora San Gimignano, San Donato Tavarnelle, Porta Romana e Fiesole Caldine. Arrivato a Terranuova, vince subito il campionato di Promozione 2018-2019. L’anno successivo ottiene il terzo posto da matricola in Eccellenza, il secondo posto e la semifinale playoff nel 2020-2021, un altro secondo posto, la vittoria di playoff, spareggi regionali e interregionali e la conseguente promozione in serie D la stagione seguente, quindi la prima stagione dei biancorossi in quarta serie nel torneo 2022-2023 concluso con 33 presenze su 34 dopo aver saltato, per squalifica, solo la trasferta di Livorno. Nella stagione 2023-2024: 32 presenze su 32 e 6 gol fatti nel campionato di Eccellenza. Nella stagione appena conclusa 31 presenze su 34 giornate di campionato, 29 delle quali dall’inizio, condite da 2 gol realizzati e indossando per 12 volte la fascia di capitano. In totale, tutto compreso, Andrea Massai conclude la carriera a Terranuova Bracciolini portando il proprio bottino personale in biancorosso a quota a 220 presenze e 35 gol fatti, la vittoria del campionato di Promozione, la Coppa Italia Dilettanti Eccellenza Toscana, due promozioni in Serie D, entrambe arrivate attraverso gli spareggi nazionali.

Dopo Privitera, capitan Sacconi e Timperanza, saluta la piazza biancorossa un altro indiscusso protagonista dei recenti successi del club di piazza Coralli. Per Massai appare in vista l’approdo alla Rondinella Marzocco. Nel frattempo il Terranuova Traiana sta lavorando ai primi movimenti in entrata. Si starebbe trattando, infatti, per l’arrivo tra i pali del portiere Jacopo Pagnini, classe 1997, nell’ultima stagione in forza al Figline.

Francesco Tozzi