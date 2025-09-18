Andrea Pistella cuore ‘bianconerogiallorosso’: "Ho vestito le due maglie con grande orgoglio"

Ha vinto campionati sia nel Siena che nel Poggibonsi, Andrea Pistella (nella foto). Il clima del derby però l’attaccante della classe 1966 di Rapolano Terme lo ha conosciuto esclusivamente dal versante giallorosso. "Era la stagione 1988-89. Il Poggibonsi, all’esordio nel professionismo, tornò a confrontarsi con il Siena, formazione nel novero delle favorite per il salto", racconta Pistella, trascorsi fino alla A con il Cagliari ed esperienze notevoli fra B e C. PIstella, cosa ricordare di quel doppio confronto in C2 tra il team di Uliano Vettori e i bianconeri di Ferruccio Mazzola? "Il 3-0 dell’andata a nostro favore? Un evento inimmaginabile. Ripenso al mio assist di tacco per Frescucci, abile a sbloccare il risultato davanti ai nostri tifosi in festa. Poi le reti nella ripresa di Biagiotti e di Fusci. Anche al ritorno, una bellissima sfida. Con la direzione di un arbitro in rampa di lancio, Pierluigi Collina, che chiamava correttamente per cognome tutti noi calciatori: possedeva, già allora, una marcia in più. Uno a uno il finale, con la firma di Cocciari dagli undici metri e il pari siglato in avvio di ripresa da Franco Tintisona".

Come ha vissuto negli anni questa ‘doppia appartenenza’ tra Siena e Poggibonsi?

"Le due tifoserie mi hanno sempre voluto bene. Sarà anche perché ho avuto la fortuna di contribuire a promozioni in entrambi gli ambienti: con il Siena dalla C2 alla C1 nel 1984-85 e con il Poggibonsi dall’Interregionale alla C2 nel 1987-88".

Una specie di eroe di due mondi contrapposti?

"Indossare le maglie di realtà calcistiche rivali, si sa, significa talvolta fare i conti con qualche parola non proprio benevola. Non è stato così nel mio caso, anche quando nel prosieguo della carriera mi è capitato per esempio di entrare in campo all’Artemio Franchi con i colori di un altro club. Inoltre, per il mio lavoro attuale, ho modo di incontrare fra i clienti dei sostenitori della Robur. Con loro rivivo, da ‘avversario’, le sequenze del periodo. A un certo punto dell mio cammino, stavano anche maturando i presupposti per una rentrée al Siena".

Passiamo all’oggi. Quali sensazioni in vista della gara?

"Sabato si affronteranno due squadre in cerca del risultato. Il Siena per la continuità, dopo il successo di Orvieto, e il Poggibonsi per risollevarsi". Con i Leoni di ieri, tuttora in contatto?

"Abbiamo creato da tempo un gruppo whatsapp, noi ragazzi giallorossi della seconda metà degli anni Ottanta: uno splendido legame, da sempre. Impossibile perderci di vista. Un ‘in bocca al lupo’ particolare a Fusci, che ha assunto in estate la guida degli juniores nazionali del Poggibonsi".

Paolo Bartalini