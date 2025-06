Angelana: ingaggiato il bomber Dario Colombi, fusione Ducato-Clitunno ufficiale

Il ds Romeo Papini si presenta con un colpo da novanta in casa Angelana. I giallorossi hanno infatti ufficializzato l’ingaggio del bomber Dario Colombi (93). L’ex Ellera e Subasio si è sempre confermato una garanzia sul piano dei gol anche nella stagione appena conclusa dove ha messo a segno 19 centri nelle fila della Bmg. Subito un innesto di spessore insomma per l’attacco di Valeriano Recchi.

Notizia importante che arriva dal campionato di Promozione. Circolava con insistenza la voce di una fusione fra Ducato e Clitunno che ora è realtà. Il club di Campello e quello di San Giacomo si uniscono dunque in un’unica società, pronta a diventare un punto di riferimento per il comprensorio. La dirigenza della Clitunno si occuperà soprattutto di prima squadra, quella della Ducato continuerà a seguire settore giovanile, femminile e quarta categoria.

Notizia accolta con favore anche a Mantignana. La fusione, infatti, libera un posto nel campionato di Promozione che spetterà proprio al Mantignana, vincitore dello spareggio di domenica scorsa con lo Sporting Terni. Ma anche lo Sporting Terni può festeggiare perché la costituzione di una società unica a Foligno e la mancata iscrizione del Foligno al campionato di Promozione aprirà le porte ad un ulteriore ripescaggio.

Il tutto aspettando di vedere se il Cannara riuscirà a salire in serie D. Domenica la finale d’andata dei playoff allo Spoletini contro il Pinerolo. Ritorno il 15 giugno in Piemonte. Se fosse serie D ci sarebbe un ulteriore ripescaggio e, in questo caso, dalla Prima categoria salirebbe il Piegaro, mentre in Eccellenza il ripescaggio riguarderebbe il Campitello.