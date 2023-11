Angeletti salva la Fezzanese. Rigore parato, pari ad Alba

Alba

1

Fezzanese

1

ALBA: Bergonzi (75’ Chiavassa), Barracane, Dieye, Giraudo, Foschi, Cena, Perego, Galasso (75’ De Simone), Galvagno, Carnovale, Bonelli (86’ Riverditi). (A disp. Zoboli, Imperato, Colantuono, De Bellis, Manissero, Sia). All. Viassi.

FEZZANESE: Angeletti, Del Bello, Stradini (75’ Bianchi), Terminello, Santeramo, Nicolini (90’ Cecchetti), Giampieri, Cantatore (70’ Beccarelli), Verona (60’ Mariotti), Bruccini, Fiori (80’ Lunghi). (A disp. Gaggini, Zarrouki, Banti, Bracco). All. Rolla.

Arbitro: Moretti di Cesena (Caminati di Forlì e Francesca Pia Algieri di Milano)

Reti: 14’ Fiori, 21’ Perego.

ALBA – La Fezzanese pareggia 1-1 in casa dell’Alba, penultima in classifica, centrando il quarto risultato utile consecutivo, in un match affrontato con tante assenze fra i titolari. I fezzanoti partono forte ed al 14’ sono già in vantaggio: Fiori calcia dal limite e Bergonzi respinge, sulla ribattuta Verona tira a botta sicura ma un difensore albese riesce a respingere. La palla torna a Fiori che realizza con una precisa conclusione. Al 16’ Carnovale tira sull’esterno della rete.

Al 21’ il pareggio di Perego che, lasciato inspiegabilmente libero dalla difesa verde, non ha difficoltà ad insaccare un cross di Foschi. A inizio ripresa (46’) grande parata di Angeletti su tiro ravvicinato di Foschi. Al 51’ i ragazzi di Rolla reclamano il rigore per mani di Giraudo, ma l’arbitro fa proseguire. E’ invece punito con il rigore (70’) un tocco di braccio di Del Bello, Angeletti (nella foto) è però bravissimo a parare il tiro dagli 11 metri di Galvagno. All’87’ il neoentrato Beccarelli dal limite impegna Chiavassa. Al 92’ Mariotti è pericoloso con una ripartenza, ma il suo tiro viene respinto da un difensore locale.

Paolo Gaeta