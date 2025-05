Angelo Livi: Futuro del club tra bilanci e nuovi allenatori per la serie D 2025-2026

di Giustino Bonci

A due settimane dalla salvezza conquistata con merito al termine di una stagione sofferta oltre le aspettative, il presidente del Angelo Livi tira le somme del campionato e guarda avanti: "La certezza, e lo dico ai nostri tifosi, componente essenziale con il loro sostegno per tagliare il traguardo, è che la società sta già lavorando sotto traccia per il futuro. In questa fase la priorità è la chiusura dell’annata sportiva dal punto di vista contabile, un passo essenziale per la definizione del bugdet e per delineare obiettivi e programmi per il prossimo campionato. Poi verrà il momento degli annunci". Non sono lontane dalla definizione, anticipa il numero uno di via Gramsci, le novità nell’area tecnica, dopo gli addii dei due direttori Paolo Marchi e Donello Resti. Il sodalizio valdarnese, inoltre, dovrà scegliere un nuovo allenatore, perché Atos Rigucci, artefice principale della permanenza in categoria, l’usato sicuro come lo etichetta il presidente, ha ribadito l’intenzione di lasciare. "Sarebbe stato senza dubbio il primo confermato per aver condotto la squadra a centrare un risultato non scontato. Purtroppo l’altra sua attività è incompatibile con le modalità della preparazione estiva e con rammarico bisognerà percorrere altre strade. Cresciuto molto anche dal lato tecnico, Atos ha saputo risollevare un gruppo costruito per un disputare un torneo assai più tranquillo". Un pensiero, però, va anche a Nico Lelli, il trainer giovanissimo ingaggiato l’estate scorsa dopo la brillante esperienza al Ghiviborgo: "E’ un ragazzo preparato e che farà carriera. Forse non è scattato, e mi è dispiaciuto davvero, il feeling con l’ambiente nonostante la sua competenza. è una piazza esigente". Di certo i vertici del farà tesoro dell’esperienza degli ultimi due campionati per trovare ancora una volta stimoli e motivazioni e ben figurare nella serie D 2025-2026, senza rinunciare alla filosofia consolidata di fare il passo secondo la gamba". Nessun commento del massimo dirigente rossoblù, infine, sulle prime voci circolate per direttore sportivi e sostituto di Rigucci. Tra i papabili per la panchina accanto a Stefano Calderini è spuntato un nome di esperienza: l’ex Pianese e Follonica Gavorrano Marco Masi.