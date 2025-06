Anna Lotta vince il Premio Fair Play-Fratelli Nani al torneo Mosti

E’ andato ad Anna Lotta il premio Fair Play-Fratelli Nani, istituito due anni fa dalla concessionaria in collaborazione con la società Ricortola 1972 per premiare il miglior gesto di “gioco pulito” durante il torneo Mosti. Presenti alla premiazione Marco Mirko Nani, Luca Capua, Davide Bertelloni e Alessio Liberatori, al fianco dei vertici del Ricortola Calcio Massimiliano Giannetti e Alessandro Brizzi. Anna, giovane calciatrice di 13 anni della categoria Esordienti 2013, ha ricevuto il riconoscimento perché durante una partita, dopo la sospensione del gioco per un giocatore a terra, è andata dall’arbitro per informarlo che era stata lei a commettere fallo e che doveva essere punita, dimostrando così rispetto per l’avversario e per il direttore di gara e incarnando il valore della ’sana competizione’. Il Premio Fair Play-Fratelli Nani, alla sua seconda edizione, conferma il sodalizio tra la società Ricortola e la concessionaria Fratelli Nani che condividono i valori del rispetto, della correttezza e della passione autentica per lo sport.