Annunciata la partnership tra giallorosso e Tcr. E il Terminal diventa sponsor

Si è svolto ieri nella sede del Terminal Container Ravenna, al porto, l’incontro i vertici del Ravenna Fc con il presidente di Tcr Giannantonio Mingozzi, il responsabile marketing Angelo Dell’Ovo ed alcuni dipendenti. Presente anche Riccardo Sabadini, presidente del Gruppo Sapir. L’incontro ha ufficializzato la decisione della società terminalistica di diventare ‘Platinum sponsor’ del club giallorosso. Mingozzi, a nome di tutti i dipendenti Tcr, ha rivolto al presidente Ignazio Cipriani accompagnato, tra gli altri da Ariedo Braida, i migliori auguri di buon lavoro ed ha ricordato come l’amicizia con Cipriani sia ormai di lunga data; "Sono sicuro che il suo amore per Ravenna e le qualità imprenditoriali che lo accompagnano sapranno ottenere ottimi risultati, mi auguro non solo nel campo calcistico, ma in generale nella crescita della realtà ravennate".

Anche Riccardo Sabadini, presidente della Sapir, ha confermato il sostegno del Gruppo al club giallorosso e altre attività sportive "con particolare riguardo alla necessaria formazione etica e di correttezza delle nuove generazioni".