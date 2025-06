Antella '99 punta in alto: investimenti e nuovi acquisti per la prossima stagione

Conquistata la salvezza, l’Antella ’99 del presidente Iacopo Innocenti guarda alla prossima stagione con forti di ambizioni di crescita. La società è ora sotto il pieno controllo di Gregory Fancelli imprenditore americano (originario proprio di Bagno a Ripoli) di successo, pronto a sostenere il club con investimenti importanti. L’obiettivo? Trasformare il sodalizio biancoceleste in una vera e propria grande società, decisa a recitare un ruolo da protagonista, fra tante società blasonate di Eccellenza.

E’ stata rinnovata, intanto, la fiducia all’area tecnica composta da mister Agostino Iacobelli, dal vice Alessio Sireno e dal direttore sportivo Nicola Del Grosso. Una conferma in blocco che garantisce continuità e solidità per aumentare il livello tecnico e agonistico del gruppo, oltre a sviluppare la linea verde. Ma il vero salto di qualità arriverà dal mercato: non con semplici innesti, bensì giocatori di spessore e di personalità, capaci di alzare l’asticella tecnica e l’agonismo della squadra.

Presidente Innocenti: quali sono i primi acquisti? "Abbiamo un accordo con Tommaso Lunghi (ex Colligiana), Cristian Palaj (ex Lastrigiana), Lorenzo Paterno (ex Fortis), Alessandro Petrioli (ex Terranuova Traiana) e Bruno Prati (ex Ponte Buggianese), che vanno ad aggiungersi ai riconfermati Matteo Calamai (‘91), Niccolò Liguori (‘04) e a Lorenzo Papalini. Ci sono altre trattative in corso con giocatori importanti nei tre ruoli".

Come si prospetta questa nuova stagione di Eccellenza? "Molto appassionante e bella, con più competitività dovuta a squadre che da come si stanno muovendo sul mercato, dimostrano di ambire alla promozione".

Con l’arrivo di squadre che hanno tanti tifosi al seguito, lo stadio "I Ponti" di Bagno a Ripoli sarà sufficiente? "Questo problema lo abbiamo già segnalato all’amministrazione comunale. In gare di alto livello che attraggono un pubblico eccezionalmente numeroso, la struttura andrà migliorata. Un’opportunità anche per la valorizzazione dell’impianto sportivo".

Giovanni Puleri