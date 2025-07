Antella e Figline pigliatutto. Torrini sbarca a San Donato

Il mercato è in un momento cruciale. Vediamo le novità.

SERIE D

Il San Donato Tavarnelle, dopo le molte conferme, ha messo a segno un ottimo colpo, assicurandosi Leonardo Torrini (’96), ex capitano del Figline, un innesto per il centrocampo di Bonuccelli di notevole spessore, destinato ad arricchire significativamente la mediana. Un inserimento strategico che promette di elevare la qualità e la versatilità del reparto gialloblù.

ECCELLENZA

L’Antella continua a rinforzarsi con nuovi arrivi, costruendo un vero e proprio squadrone pronto a volare in alto. Il direttore sportivo Nicola Del Grosso ha finalizzato il trasferimento di Kristian Keqi (‘96), trequartista fiorentino con passaporto albanese, già visto con le maglie dello Scandicci, Sangiovannese e Montevarchi, e quest’anno in forza allo Zabbar St. Patrick (squadra di Serie A maltese). Completati anche gli innesti delle due quote 2007: Duccio Talenti e Lorenzo Capanni. Le prime, succose, indiscrezioni cominciano a filtrare da Figline, che sta gettando solide basi per la prossima stagione, inserendo esperienza e qualità in ogni reparto. Dalla riconferma del giovane portiere Daddi (’04), il ds Tanfani ha rinforzato la difesa con Andrea Morosi (’04) proveniente dal Siena, più i gemelli ex Sestese Lorenzo e Giacomo Matteo (nella foto), con Marck Borboryo (‘96), ex difensore del Certaldo e Tommaso Cappelli (‘04), proveniente dal Terranuova Traiana. A centrocampo è stato inserito Edoardo Bartolozzi (’04) ex Rondinella e dal Siena è stato prelevato Alfred Ngoue Hagbe Hagbe (’04). Inoltre, è arrivato anche il mediano Niccolò Pecci (’02) che nella scorsa stagione ha giocato nel Montespertoli. Il Lanciotto Campi si è ulteriormente rinforzato con due nuove pedine. Si tratta di Sami Taoufik (’04) attaccante esterno, ex Firenze Ovest e l’esterno basso Tommaso Marafioti (’03) ex Fiorentina, Torino, quest’anno era in forza all’Antella. La Sangiovannese ha messo gli occhi sull’attaccante Filippo Borri (‘03), quest’anno al Valentino Mazzola, e sul difensore Leonardo Zoppi (‘02), ex Fortis. Inizialmente Zoppi era vicino al Fiesole, ma dopo le lusinghe della società valdarnese, ha scelto di restare in Eccellenza.

PROMOZIONE

Il Castelfiorentino ha inserito l’attaccante ex Signa, Gianmarco Alesso (2000), quest’anno al San Miniato Basso, il centrocampista Federico Cenci ex Fucecchio. Confermati il portiere Guido Polidori (’97), Mattia Mancini (04) difensore, i centrocampisti: Tommaso Chiti, (02) e Niccolò Cartocci (06). Sono stati promossi in prima squadra i giovani cl. 2007: Murati, Natale, Ippolito e Kajamaku. In uscita, il bomber Gionata Fontanelli (’89) che torna al Gambassi.

Giovanni Puleri