Antella la più in forma, Lastrigiana replica

Si sono giocate le partite di ritorno del primo turno di qualificazione di Coppa Italia.

Sestese-Lanciotto Campi 0-0 (giocata sabato). Già forti del travolgente 7-2 dell’andata, i giocatori della Sestese si sono limitati a gestire la partita di ritorno. La squadra ha anche sfiorato il gol con Berti e Manganiello, mentre il Lanciotto ha provato in tutti i modi a scardinare la difesa di casa, senza successo. La Sestese di mister Polloni accede così al prossimo turno, dove affronterà il Real Cerretese.

Grassina-Figline 1-2. Il Figline vince anche il secondo confronto con il Grassina. La squadra di casa è passata in vantaggio all’8’ con l’attaccante Frezza, ma a inizio ripresa è stata raggiunta dal colpo di testa di Donatini. Nel finale, un assist perfetto dell’ex Betti ha mandato in gol Bibaj, regalando nuovamente la vittoria ai gialloblù di mister Mocarelli. Il Figline accede così al prossimo turno, che giocherà in casa contro l’Antella.

Signa 1914-Lastrigiana 1-2. Un rigore di Campagna al 45’ ha portato in vantaggio la Lastrigiana, rendendo la rimonta del Signa ancora più difficile. Una successiva rete di Crini ha "gelato" i canarini, che nei minuti seguenti hanno subito anche due espulsioni per rossi diretti, a carico di Nocentini e Soldani. Il solito gol di Lorenzo Tempesti nel finale ha accorciato le distanze, ma non è bastato a cambiare il risultato.

Antella-Affrico 4-1. La partita è stata caratterizzata dal dominio iniziale dell’Antella, che ha segnato tre gol in rapida successione. Questo vantaggio decisivo, grazie alla doppietta di Palaj (nella foto con il presidente Innocenti) e al gol di Keqi, ha di fatto chiuso la partita già nel primo tempo. L’Affrico ha reagito accorciando le distanze con Iasparrone, ma non è riuscito a colmare il divario. Il gol di Geraci al 90’ ha definitivamente messo fine alla sfida, consentendo all’Antella di accedere al turno successivo.

Rondinella-Montespertoli 0-0. Dopo un primo tempo in perfetto equilibrio, la partita è rimasta sui binari della parità anche nella ripresa, nonostante un Montespertoli che ha colpito una traversa. La Rondinella ha saputo gestire la gara con maturità e intelligenza e, grazie al doppio vantaggio conquistato all’andata, ha ottenuto il pass per accedere agli ottavi di finale.

Le gare del secondo turno degli ottavi di finale di Coppa Italia di Eccellenza si giocheranno il 1° ottobre in gara unica. Questi gli accoppiamenti: Figline-Antella, Rondinella-Colligiana, Cenaia-Lastrigiana, Sestese-Real Cerretese.

