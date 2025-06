Anthony Tomassetti confermato al Tolentino Calcio per la terza stagione

Seconda conferma in casa Tolentino, il difensore Anthony Tomassetti vestirà la maglia cremisi nella prossima stagione così Paolo Tortelli. Per il difensore si tratta della terza stagione consecutiva con il Tolentino. "Per noi – dice il direttore sportivo Giorgio Crocetti – era una priorità potere contare su questo giocatore anche nel prossimo campionato. Si tratta di un ragazzo e un giocatore che rispecchia esattamente i valori del Tolentino Calcio. Siamo contenti di poterlo riabbracciare per un altro anno". Lo stesso difensore si dice molto soddisfatto e felice di poter proseguire la permanenza nel Tolentino. "È un grande onore – dichiara il calciatore – essere qui per il terzo anno consecutivo, poter dare continuità al percorso già intrapreso. Ringrazio la società e l’allenatore Passarini per la fiducia riposta nei miei confronti. Indossare questa maglia – aggiunge – è motivo di orgoglio, perché sentire il calore di un tifo così appassionato è uno stimolo in più ogni volta che scendiamo in campo. Con il loro sostegno e quello della città - conclude Tomassetti - sono certo che potremo toglierci belle soddisfazioni".

Marco Natalini