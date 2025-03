Anticipato il big-match di Serie D. Seravezza-Livorno si gioca stasera

Seravezza-Livorno si gioca stasera alle 20.30 allo stadio “Buon Riposo“ di Pozzi. L’ufficialità dell’anticipo al sabato del big-match della 29ª giornata del campionato di Serie D (girone E) è arrivata a poco più di 24 ore dalla sfida, ieri all’ora di pranzo dopo una missiva last-minute delle due società amiche di Seravezza e Livorno, accordatesi dopo che giovedì pomeriggio era emerso il divieto di trasferta in Versilia ai tifosi livornesi per la gara inizialmente programmata come da calendario a domenica pomeriggio. Il club labronico si era poi esposto nella serata di giovedì con un duro comunicato definendosi "sconcertato" e "criticando con fermezza la decisione del prefetto di Lucca di vietare la trasferta ai tifosi amaranto (decisione confermata anche per l’anticipo di oggi) con una scelta che colpisce due società molto amiche, penalizzando una a livello economico (il Seravezza infatti contava di fare il miglior incasso della stagione domenica, ndr) e privando l’altra del sostegno del proprio pubblico in un momento decisivo del campionato" segnalando inoltre che "la medesima trasferta fu autorizzata e si svolse senza alcun problema di ordine pubblico il 22 settembre in occasione di Fezzanese-Livorno nel corso di questo campionato (concomitante con Massese-Pro Livorno) e dell’amichevole di agosto tra Seravezza e Livorno, entrambe disputate nello stesso impianto sportivo con gran seguito di appassionati in arrivo da Livorno".

Stasera Seravezza-Livorno (che è terza contro prima in classifica) sarà diretta da Ammannati di Firenze, (assistenti Gasparini di Macerata e Monaco di Sala Consilina). All’andata finì 0-0 al “Picchi“ dove invece nel match di Coppa vinsero gli amaranto 3-0. In questa sestultima giornata di regular season Lucio Brando spera di fare il colpaccio e conta di ritrovare i gol di bomber Lorenzo Benedetti che non segna dal 26 gennaio (e su azione dal 10 novembre).

Questo il programma completo che attende poi domani le altre nostre nove squadre versiliesi dall’Eccellenza alla Seconda categoria, con tanto di designazioni arbitrali. Eccellenza (29ª e penultima): Camaiore-Mobilieri Ponsacco (arbitro Tommaso Bulletti di Pistoia, guardalinee Andrea Tilli di Prato e Davide Giunta di Firenze); Viareggio-Sporting Cecina (Alessandro Casale di Siena, Alessandro Rastrelli di Firenze e Samuele Michele Scellato di Prato); Castelnuovo-Real Forte dei Marmi Querceta (Manuel Marchi di Siena, Gianni Gambini di Pontedera e Nicola Lazzareschi di Lucca). Promozione (29ª e penultima): Marginone-Pietrasanta (Alessio Fatticcioni di Carrara, Marco Di Spigno di Livorno e Lorenzo Diomedi di Pisa); Forte dei Marmi-San Marco Avenza (Andrea Finoia di Firenze, Lorenzo Santaera e Flavio Freschi di Pisa). Prima categoria (28ª e terzultima): Montignoso-Torrelaghese (Lapo Ponzalli di Prato); Capezzano Pianore-Serricciolo (Niccolò Ferro di Prato). Seconda categoria (28ª e terzultima): Corsanico-San Vitale Candia (Edoardo Palarchi di Prato); Dallas Romagnano-Massarosa (Lorenzo Di Carlo di Pisa).