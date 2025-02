Anticipi Villa e GabicceGradara, che sfida

In questo weekend nel menù della quinta giornata di ritorno del campionato di Promozione si giocano partite importanti sia per l’alta che per la bassa classifica. Il calcio d’inizio è previsto per le ore 15. Questo il programma di oggi.

Appignanese-Pergolese. "Ad Appignano – spiega il presidente della Pergolese Enrico Rossi – sarà una partita molto complicata, giocheremo contro una squadra costretta a fare i 3 punti che sicuramente affronterà la partita con il coltello tra i denti. Noi veniamo da un buon momento, anche domenica scorsa meritavamo la vittoria che purtroppo non è arrivata per colpa di un arbitraggio per il quale preferisco non affibbiare aggettivi onde evitare di incorrere nella giustizia sportiva".

Sassoferrato Genga-S-Orso. "Partita molto difficile – osserva alla vigilia della partita il diesse del S. Orso Ruggeri – è uno scontro diretto per la salvezza (le due squadre hanno gli stessi punti ndr) e quindi il risultato vale doppi. Speriamo comunque di riportare a casa un bel risultato, saremo privi di Mattioli squalificato, di De Angelis infortunato e c’è in dubbio qualche influenzato".

Villa San Martino-Gabicce Gradara. "Affrontiamo un avversario forte – dice il mister del Gabicce Capobianco – che ha nel veterano Paoli il leader, aggressivo, con giocatori di gamba, che sul suo campo di dimensioni ridotte sa esprimersi al meglio. Vorrà vincere, come del resto noi". Nel Gabicce Gradara squalificato Gallotti, probabilmente indisponibile Finotti, in dubbio Morini, rescisso il contratto con il centrocampista Fabio Cuomo, andrà a giocare nel campionato interno di San Marino, con la maglia del Tre Penne. Il Villa San Martino è reduce dal pareggio sul campo del Tavullia Valfoglia.

Vismara 2008-Moie Vallesina (ore 14,30). "Affrontiamo un Moie in serie positiva da 5 giornate e con valori importanti – sottolinea il diesse del Vismara Luca Carletti – sarà una gara difficile con grande ritmo e intensità fisica visto le caratteristiche di entrambe le squadre". Le altre gare odierne: Barbara Monserra-Marina e Vigor Castelfidardo-Jesina.

Domani si giocano le restanti due partite.

Biagio Nazzaro-Us Fermignanese. "Non sarà facile la partita di domenica contro la Biagio – spiega il diesse della Fermignanese Alessio Monceri – considerando che la sua ultima sconfitta in casa risale al 17 novembre contro il Castelfidardo. In settimana è tornato a dirigere gli allenamenti mister Pazzaglia e faremo sicuramente il possibile per sfornare una prestazione importante".

Tavullia Valfoglia-Lunano. "Un derby tosto quello contro il Lunano – dice il dg del Tavullia Valfoglia Andrea Rossi –. Una squadra che, dopo le difficoltà delle prime partite, con il nuovo mister Manfredini ha trovato il giusto equilibrio in campo. Non a caso i buoni risultati di questo inizio girone di ritorno. Una squadra diversa di quella dell’andata per via di tanti nuovi innesti. L’imperativo nostro è di fare una partita seria e di sostanza per cercare di raccogliere un risultato positivo".

"Domenica – commenta dalla parte del Lunano il diesse Matteo Dominici – ci troveremo di fronte una squadra molto solida, che ha il secondo miglior attacco e una difesa solida. All’andata finì 4-0 per loro. Sicuramente sarà una partita molto difficile dove le squadra si affronteranno a viso aperto, dal nostro lato dovremmo essere bravi a non concedere nulla agli avversari e a sfruttare ogni minima occasione per concretizzare. Amedeo Pisciolini