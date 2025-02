Anticipo di campionato. Il Grifone gioca sabato

E’ stata anticipata a sabato (inizio alle 14.30) la partita che il Grosseto disputerà in casa del Trestina, squadra penultima in classifica, per la decima giornata del girone di ritorno. Un altro match sulla carta abbordabile.

I biancorossi sono reduci dalla vittoria casalinga con il Figline, ma i tre punti sono la vera, unica nota positiva della giornata, perché il livello della prestazione – di fronte ad un avversario di modesta caratura – è stata tutt’altro che esaltante. Ed anche il finale di gara è stato emblematico: nonostante la superiorità numerica il Grosseto ha dovuto soffrire fino alla fine. Non sappiamo se si tratti di un problema di testa oppure di un problema di gambe: fatto sta che questo Grosseto non riesce più a riprendere il filo del discorso per puntare alla conquista del secondo posto e alla vittoria dei playoff.

Ora mancano nove gare al termine della regular season (quattro fuori casa con Trestina, Flaminia, Ostia Mare e Ghiviborgo, e cinque in casa con Follonica Gavorrano, Fezzanese, San Donato Tavarnelle, Montevarchi e Siena) e c’è da augurarsi che mister Consonni, recuperando tutti gli infortunati (oggi dovrebbe entrare in gruppo Cretella), riesca a ricostruire quell’unità di gruppo che è stata l’arma vincente nella squadra delle "otto vittorie consecutive".

P.P.