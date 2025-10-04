Anticipo top in Versilia. C’è Pietrasanta-Ponte

La quarta giornata del girone A di Promozione inizia oggi con l’anticipo (ore 15) fra Pietrasanta e Ponte Buggianese. La gara mette a confronto due squadre che hanno iniziato bene la stagione. I padroni di casa, guidati da Tocchini, hanno fin qui conquistato 7 punti, e sono reduci dalla convincente vittoria (1-3) ottenuta sul campo dello Jolo. Gli stessi punti li ha messi in cascina anche la formazione guidata da Falivena, che però ha impattato per 1-1 nell’ultimo turno col Montignoso, andato in gol nei minuti finali. Di sicuro i pontigiani vorranno conquistare un risultato positivo, per non perdere ulteriore terreno dal Cubino capolista del girone A di Promozione.

Allo stadio dei Giardinetti di Lamporecchio domani scende in campo il Lampo Meridien, che riceve il Forte dei Marmi. La formazione versiliese ha gli stessi punti dei locali (7) e arriva dal successo casalingo (2-0) ottenuto contro il Settimello. Il tecnico Marco Benesperi potrà nuovamente contare sulla punta Mercugliano, che ha recuperato dall’infortunio. Non ha quindi problemi di formazione, potendo contare sull’intesa rosa dei giocatori. Dopo il successo esterno di domenica, ottenuto in trasferta sul campo del Sa Piero A Sieve, l’obiettivo è quello di continuare la striscia positiva dei risultati.

Domenica delicata per il Casalguidi che deve mettersi alle spalle il ko interno col Montelupo e punta alla prima vittoria stagionale. è con questo spirito che i canarini fanno visita al Montignoso, doman. il match si terrà nella realtà comunale della provincia di Massa Carrara. Gli uomini di mister Ivan Paolacci hanno conquistato un punto, mentre i rivali sono a quota 4 nel girone A. I canarini sfideranno una società che ha fatto della programmazione una delle sue armi migliori, visto che ha ottenuto tre promozioni in altrettanti anni e che solo nel 2023 militava ancora in Terza Categoria. Un incontro inedito, che si profila combattuto ed impegnativo: Ceccarelli e compagni saranno chiamati una volta di più a gettare il cuore oltre l’ostacolo, perché la carestia di punti in questo avvio negativo di campionato deve essere messa da parte nel più breve tempo possibile.

Simone Lo IaconoMassimo Mancini