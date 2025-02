ANTONINI AL VELENO. Critiche all’arbitro e frecciate al Rimini

È un volto nuovo del calcio, ma Valerio Antonini si è fatto conoscere in fretta. Il presidente del Trapani ha rispettato le attese anche dopo la semifinale persa contro il Rimini. Mettendoci più di un po’ di pepe nelle dichiarazioni successive alla gara in Romagna. Prendendosela con l’arbitro, ma lanciando anche qualche frecciatina agli avversari.

"Nessuna resa – scrive come di consueto sui social dove Antonini è molto presente –, andiamo avanti. Siamo a febbraio, non possiamo mollare. Purtroppo se perdi con l’errore di Enis (il portiere Ujkaj, ndr) che era stato il migliore in campo nel primo tempo… quando nel secondo loro non avevano più tirato in porta… si vede che era destino. L’arbitro rispecchia la categoria. Scaduto come un vino aperto da una settimana. Non possiamo pretendere Collina. Ha deciso la partita inventandosi sia la punizione del gol che l’espulsione di Malomo. Che possiamo farci? Niente".

Poi su Buscè e il club biancorosso. "Bravissimo Buscè, già l’anno scorso autore di un bel campionato a Vibo. Complimenti al Rimini per aver ospitato l’Integrity Tour della serie C proprio prima di questa semifinale. Una brillante idea e un interessante parterre di ospiti".