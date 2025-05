Antonio Andreucci nuovo allenatore della Pistoiese dal 1° luglio 2025

L’allenatore per la prossima stagione della Pistoiese sarà Antonio Andreucci. L’ex rossonero (fu lanciato dalla Lucchese nei primi anni ’80), da trainer vanta ben cinque promozioni in carriera. Sarà guida tecnica degli orange dal 1° luglio 2025. Classe 1965, Andreucci (foto) porterà con sé un grande bagaglio di esperienza e successi, maturato nel corso della sua lunga carriera, appunto.

L’ex rossonero è reduce dall’esperienza pluriennale alla guida dell’Union Clodiense, culminata con la storica promozione in serie "C" dopo 50 anni, al termine della stagione 2023-2024. Precedentemente Andreucci ha collezionato risultati importanti sulle panchine, tra le altre, di Campodarsego (con cui ha prima vinto due volte i play-off e, poi, il campionato), Triestina (con cui ha vinto i play-off) e Como (nuovamente vincitore dei play-off). Ben cinque le promozioni conquistate in carriera. Su oltre 400 partite da tecnico, ha una percentuale del 59% di vittorie e solo del 19% di sconfitte. Andreucci prende il posto di Alberto Villa sulla panchina arancione fino alla stagione appena terminata.

Alessia Lombardi