Antonio Armillei e il futuro incerto al Sansepolcro: domani l'incontro decisivo

"Non anticipo nulla, al momento, sul mio futuro e quindi sulla mia permanenza o meno a Sansepolcro. Domani mi vedo con la dirigenza e dopo l’incontro saprete tutto". Antonio Armillei (nella foto), l’allenatore che ha riportato in serie D per ben due volte la formazione bianconera, è alquanto telegrafico e per ora non va oltre, anche se la sensazione percepita è che – come avvenne esattamente nel maggio del 2023 – le rispettive strade potrebbero nuovamente finire con il dividersi.

Messa così, la storia ha persino dell’incredibile: in due stagioni alla guida del Sansepolcro, Armillei ha infatti ottenuto altrettante promozioni in D, più il trofeo regionale umbro della Coppa Italia di Eccellenza e l’approdo alla semifinale della stessa competizione.

Eppure, non si parla di conferma in automatico, né sembrano trovare fondamento le altre motivazioni che erano circolate sulla possibile separazione: "Non è vero che i miei impegni con la professione che svolgo sono inconciliabili con i nuovi orari di allenamento necessari per affrontare la D – ha detto il tecnico di Foligno – e inoltre non ho ricevuto alcuna proposta dalla Pietralunghese".

E allora? Non resta che attendere domani, quando la situazione sarà più chiara, anche perché la programmazione della Serie D non può più attendere.