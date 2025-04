Antonio Buscè avverte il Rimini: "Attenzione all'euforia post Coppa Italia"

"In questo gioco sono le motivazioni a fare la differenza". Lo dice subito Antonio Buscè pensando a quelle del Pontedera e a quelle del suo Rimini. "Loro avevano un obiettivo da raggiungere – sottolinea il tecnico dei biancorossi – Per noi non è stato semplice. Viaggiamo da tre giorni e se a questo ci aggiungi che noi l’obiettivo lo abbiamo già raggiunto... Ci stiamo portando dietro un po’ troppa euforia dopo la vittoria della Coppa Italia. Ma ho detto ai ragazzi che dobbiamo stare attenti perché poi il rischio è che si facciano brutte future sui campi sui quali ti presenti. E questo non va bene".

Buscè ci vede anche un lato positivo. "Credo che queste sconfitte, a volte, facciano anche bene – dice – perché poi ti rendi conto che quandi stacchi un po’ la spina succede quello che è successo con il Pontedera. Noi dobbiamo sempre avere fame e essere umili. A Pontedera ho visto anche un po’ di presunzione".

Poi sui playoff. "Era il nostro obiettivo, ma dobbiamo adesso farci trovare pronti".