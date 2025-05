Antonio Buscè lascia il Rimini: addio dopo la vittoria della Coppa Italia

"È stato un anno ricco di soddisfazioni, 53 punti conquistati sul campo e vittoria della Coppa Italia, mi porterò sempre nel cuore tutto questo". Per Antonio Buscè è arrivato il momento dei saluti e dei ringraziamenti. Il tecnico campano non sarà alla guida del Rimini anche la prossima stagione. Lo ha comunicato ufficialmente venerdì il club di Piazzale del Popolo. Peraltro confermando una sensazione che si ha ormai da settimane. Ognuno andrà per la propria strada, dopo una stagione intensa. "Grazie ai tifosi – dice Buscè – che ci hanno sempre sostenuto ovunque, grazie alla città di Rimini". Ringraziamenti che arrivano al termine di una stagione, da questo punto di vista, fatta di luci e ombre. Perché, nonostante i risultati, il rapporto tra Buscè e i tifosi biancorossi non è mai stato troppo’appassionato’. Un amore, si potrebbe dire, non sicuramente di quelli passionali. Addirittura tiepidino. Insomma, un amore mai pienamente sbocciato, nonostante quella vittoria della Coppa Italia che resterà nella storia del club biancorosso. Ma Buscè non intende solo ringraziare i tifosi negli ultimi suoi giorni in biancorosso. "Un grazie lo devo dire al club – scrive – Alla proprietà e alla dirigenza per la fiducia che mi hanno mostrato fin dal primo momento". Una fiducia non scontata considerando che all’inizio nelle mani del tecnico era stata messa una squadra che in effetti rappresentava una scommessa da vincere, ma anche l’allenatore stesso lo era, al suo primo anno in panchina tra i professionisti. Scommesse vinte che, comunque, non hanno consentito a quel matrimonio di consolidarsi nel tempo. Poi naturalmente c’è il grazie più grande da parte di Buscè. "Ai miei ragazzi – dice – è stato un onore condividere con loro lo spogliatoio. E voglio dire infine grazie allo staff tecnico e sanitario. Grazie davvero a tutte le persone della società che sono dietro le quinte, ma che hanno dato il loro contributo, grazie di cuore ai magazzinieri". Insomma, una marea infinita di grazie a mettere la parola fine su una stagione che sarà ricordata soprattutto per quella storica Coppa Italia di serie C alzata per la prima volta al cielo dal Rimini. Comunque non poco.