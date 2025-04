Antonio Buscè pronto per la finale: Rimini al completo contro Giana Erminio

Scelte mai ampie come oggi. Antonio Buscè arriva all’appuntamento che vale una stagione con la rosa praticamente al completo. Fatta eccezione per gli infortunati ’storici’ Cernigoi, Brisku e Accursi, per il resto la truppa riminese è al completo. Compreso il ’pacchetto’ dei portieri. Vitali è rientrato ormai da un po’ e capitan Colombi ha rimesso piede in campo dopo l’infortunio sabato nel derby in casa della Vis Pesaro. Buscè non svela chi tra i due stasera sarà tra i pali, ma l’impressione è che quella della finale di ritorno possa essere la notte del capitano.

Nessun assente, dopo settimane e settimane di rimaneggiamenti, in difesa. Ballottaggio tra De Vitis e Gorelli, ma anche la corsia mancina non ha un padrone certo. Anche qui si va di impressioni con il tecnico del Rimini che potrebbe rinnovare la fiducia da quella parte a Longobardi per avere una maggiore stabilità difensiva. In mezzo al campo al fianco di Langella potrebbero esserci Langella e Fiorini, ma nel continuo turnover voluto in questa stagione da Buscè non sono escluse sorprese. Magari con l’utilizzo dal primo minuto di qualche centrocampista più fisico.

L’attacco è quello dove dovrebbero (condizionale d’obbligo) esserci meno sorprese. La coppia Parigi-Cioffi, preservata sabato scorso in campionato, è pronta a fare il suo da fare alla difesa della Giana Erminio.