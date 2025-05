Antonio Calabro: Analisi sui Playoff di Serie B e il Futuro della Competizione

Con la parata di stasera in piazza Alberica (ore 20.30) verrà dato il definitivo rompete le righe alla squadra ed inizieranno ufficialmente le vacanze per Antonio Calabro ed i suoi ragazzi. Che chi, però, è ancora impegnato sul campo. E proprio sui playoff e sulle questioni di stringente attualità della serie B abbiamo interrogato il mister azzurro.

E’ rimasto sorpreso dai primi risultati dei playoff? "No. La Juve Stabia sta continuando a confermare il proprio valore ed è fastidiosa per tutti. L’uscita di scena del Palermo ci stava visto il suo rendimento altalenante nell’arco della stagione. Diciamo che nel primo turno siamo stati un po’ anche noi i “giudici“ perché pareggiando al “Barbera“ abbiamo permesso al Catanzaro di arrivare sesto e giocare in casa col Cesena".

Come vede adesso la corsa verso la finale? "E’ logico che dopo le semifinali d’andata la squadra più vicina alla finale è lo Spezia. Vincere 2 a 0 a Catanzaro le assicura un bel vantaggio anche se non dimentichiamo che i calabresi sono già riusciti ad espugnare il Picco in campionato. I liguri sono tornati ai livelli alti ai quali ci avevano abituati. Alla Cremonese servirà una vittoria di misura ma non sarà semplice ottenerla contro questa Juve Stabia".

Cosa ne pensa invece del “caos“ sulla vicenda playout? "Sono cose che vivo con la giusta distanza perché non ci riguardano. Non mi addentro in disamine ma se mi immedesimo in chi doveva giocare il playoff dico che non deve essere facile continuare ad allenarsi e restare appesi a una decisione che non si sa quando arriverà. Fortunatamente noi ci siamo risparmiati una situazione del genere salvandoci sul campo anticipatamente".

Tra le ipotesi al vaglio c’è anche quella di una Serie B a 22 squadre. Come la vedrebbe? "Ho già vissuto un campionato a 22 squadre nella stagione 2017-2018 e posso dire solo che è veramente lungo. Quattro partite in più si fanno sentire. Sarebbe un ulteriore stillicidio di emozioni".

Cosa farà Calabro durante queste vacanze? "Tornerò a casa mia e mi godrò la mia famiglia e il mare. C’è bisogno di staccare un po’ la spina ma al tempo stesso bisogna continuare ad aggiornarsi ed a restare un po’ concentrati sulle questioni di campo anche perché si fa presto a ricominciare e bisogna farsi ritrovare subito pronti, soprattutto mentalmente".