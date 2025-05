Antonio Calabro: "Dopo Sassuolo, pronti per la sfida decisiva contro Modena"

Appena il tempo di soffermarsi sulla gara di Sassuolo che il tecnico Antonio Calabro deve subito concentrarsi sul prossimo match ravvicinatissimo col Modena.

Mister, cosa vi ha lasciato la sfida con la capolista?

"Si poteva pensare in questo percorso delle ultime partite di andare a Sassuolo e perdere come hanno fatto tante altre squadre. La tristezza più grande è di non aver dato la soddisfazione del risultato ai 1600 tifosi arrivati a Reggio Emilia. Spero che siano stati orgogliosi, però, di aver visto per l’ennesima volta la squadra lottare su ogni pallone e mettere anche in difficoltà la dominatrice del campionato. Non abbiamo la controprova di quello che poteva accadere se fossimo rimasti in undici proprio dopo che avevo inserito una seconda punta di peso. La mia sensazione, per come la squadra si stava esprimendo, era che con un po’ più di struttura in avanti, coi cross che stavano arrivando, avremmo avuto la possibilità di essere ancor più pericolosi".

Neanche il tempo di rifiatare che arriva il Modena. Che squadra si aspetta e quanto potranno incidere le assenze?

"In questo momento della stagione tra infortuni e squalifiche chi più chi meno tutti devono fare a meno di qualche titolare. A noi mancherà Imperiale e forse qualche altro e anche loro avranno qualche defezione. Mi aspetto un Modena arrabbiato per aver perso il derby. Nelle ultime due trasferte ha vinto a Bari ed a Pisa. Non molto tempo fa lo aveva fatto anche a Cittadella. Fuori casa è una squadra che ha dei numeri importanti. Il Modena lo conosciamo e sappiamo cosa aspettarci ma la cosa più importante è come ci presenteremo noi".

A tre giornate dalla fine in coda non è stato emesso ancora alcun verdetto. Se lo aspettava?

"Certo, la Serie B è così. Nell’ultima giornata potrà ancora succedere di tutto, immaginatevi quindi a tre dalla fine. Il fatto che siamo lì a giocarcela con le nostre armi deve renderci orgogliosi. Stiamo scrivendo un altro libro, dopo quello dello scorso anno, a cui manca solo l’ultimo capitolo. Sta a noi scegliere il finale".

Il match col Modena per voi è come una finale di Champions?

"Ho detto così ma ho aggiunto che lo saranno anche le gare col Mantova ed il Palermo. Vincere col Modena ci darebbe una spinta importante ma il campionato di Serie B è un’incognita e non si può dare nulla per scontato. Non ci potremo permettere di abbassare la guardia in nessuna delle prossime partite".