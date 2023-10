Antonioli mastica amaro. "Loro non hanno rubato nulla, ma bisognava portarla a casa»

Il mister Mauro Antonioli non nasconde la delusione per il mancato successo: "E’ evidente che dopo una partita come questa c’è il rammarico per non essere riusciti a portare a casa il risultato pieno – confessa al termine della combattuta partita –, ma se devo essere veramente sincero sino in fondo non nascondo che il Prato, in particolare nella seconda frazione, ha fatto la partita creando diverse ottime occasioni da rete, non rubando niente. E’ stata una partita di buon livello da parte di entrambe le squadre".

Sul finale di gara l’allenatore biancorosso però aggiunge: "Certo che prendere il gol del pareggio sugli sviluppi di un angolo, al 92’, mi scoccia parecchio, anche perché la partita si era messa presto sui binari giusti e si doveva portarla a casa".

Giudicando la prestazione dei suoi l’allenatore dichiara: "Abbiamo senza dubbio disputato un ottimo primo tempo segnando due reti, creando altre buone opportunità e concedendo poco ai padroni di casa. Nella ripresa, quando pareva che stessimo controllando bene il match, come spesso accade in questa categoria un episodio l’ha riaperta e il Prato ha preso coraggio. Poi noi abbiamo anche sbagliato la palla dell’1-3 e abbiamo finito per pagare a caro prezzo gli errori con la rete subita a tempo scaduto. Abbiamo lasciato due punti pesanti su un terreno, comunque, non facile per nessuno".

Franco Pardolesi