Apolloni è del Viareggio. Pastine resta al Real FQ

Ci siamo! Da oggi possono arrivare tutte le ufficialità dei nuovi acquisti delle società sul mercato dei dilettanti in vista della stagione 2025/2026. Scavallata la data fatidica del 30 giugno è di fatto terminata ieri a tutti gli effetti l’annata calcistica 2024/2025 e dunque da questo 1° luglio in avanti arriveranno i colpi in entrata. In Eccellenza il Viareggio potrà dunque annunciare i già presi Nucci (portiere ex Castelnuovo Garfagnana), Romanelli (terzino 2007 ex Pietrasanta), Pegollo (attaccante ex Cjarlins Muzane) e altri. Per il centrocampo, invece, le zebre intanto hanno preso il 25enne livornese Federico Apolloni, non riconfermato dal Cenaia ed ex pure di Forte Querceta e Livorno. Un acquisto però che, per vari motivi, non scalda la piazza.

Dal mercato del Viareggio in entrata ci si aspetta adesso francamente qualcosa di più... e potrebbe arrivare già in settimana. Gli acquisti da non sbagliare sono il difensore centrale che farà coppia con Bertacca (Maikol Benassi?), il faro che guiderà anche a livello di personalità la mediana e soprattutto la punta da affiancare a Pegollo (la scelta cadrà su Galligani o Benedetti?).

Intanto l’altra versiliese di Eccellenza, il Real Forte Querceta, ha ufficializzato la prima riconferma che è quella del portiere figlio d’arte Thomas Pastine, classe 2003 alla terza stagione di fila in bianconerazzurro. "Abbiamo davanti una stagione impegnativa anzitutto per ottenere la salvezza in categoria...ma senza precluderci nulla", dice Pastine.